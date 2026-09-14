Raiffeisenbank Wels und Gunskirchen schließen technische Fusion ab

Wels (OTS) -

Mit der technischen Zusammenführung der Systeme am vergangenen Wochenende ist die Fusion der Raiffeisenbank Wels und der Raiffeisenbank Gunskirchen nun auch operativ vollzogen. Rund 190 Mitarbeiter betreuen in der gemeinsamen Raiffeisenbank Wels an 16 Standorten mehr als 53.000 Kund:innen

Ein Schwerpunkt der gemeinsamen Bank liegt auf der Begleitung der regionalen Wirtschaft. Mit rund 2,6 Milliarden Euro Bilanzsumme, größerer Finanzierungskraft und gebündelter Fachkompetenz sollen auch umfangreichere Investitionen und komplexere Unternehmensvorhaben mit Entscheidungen vor Ort begleitet werden.

„Jetzt beginnt für uns die gemeinsame Arbeit. Wenn wir von Nummer 1 sprechen, meinen wir damit nicht nur Größe, sondern den Anspruch, für die Menschen und Unternehmen unserer Region die erste Adresse in Beratung, Kompetenz und Verlässlichkeit zu sein“, erklärt MMag. Roland Hechenberger, MBA, Vorstandsvorsitzender der Raiffeisenbank Wels.

Mit rund 11.500 Miteigentümer will die Bank auch den Genossenschaftsgedanken stärker in den Mittelpunkt rücken. „Unsere beiden Banken haben sich über Jahrzehnte gemeinsam mit ihren Regionen entwickelt. Diese Geschichte ist ein gutes Fundament für die Zukunft. Mitbestimmung, regionale Verantwortung und die Möglichkeit mitzugestalten, wollen wir künftig wieder stärker in den Mittelpunkt stellen“, betont Vorstand Mag. Michael Hag.

Auch die nachhaltige Ausrichtung wird fortgeführt. Die Raiffeisenbank Wels hat die Mitgliedschaft in der Green Finance Alliance unterzeichnet und verpflichtet sich damit zu definierten Klimazielen im Bankgeschäft. Das österreichweit tätige Umweltcenter bleibt als eigenständiger Geschäftsbereich bestehen und soll seine Green-Banking-Kompetenz künftig stärker in die Gesamtbank einbringen.