- 14.09.2026, 10:16:32
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Zwischen Fiktion und Realität: 400 Serienfans trafen in Schladming-Dachstein auf “Die Bergretter” und echte Einsatzkräfte
Erstmals luden bei der "Original Bergretter Fanwanderung" auch die Bergrettung Ramsau am Dachstein und die ÖAMTC Flugrettung zu den Erlebnisstationen
Rund 400 Fans der TV-Serie „Die Bergretter” trafen am Wochenende bei der 14. Ausgabe der „Original Bergretter Fanwanderung” in Ramsau am Dachstein wieder auf ihre Lieblingsschauspieler:innen – in diesem Jahr aber mit einer besonderen Neuerung: Erstmals standen auch jene Menschen im Mittelpunkt, die abseits der Kamera für echte Rettung sorgen. Die Bergrettung Ramsau am Dachstein und die ÖAMTC-Flugrettung gewährten den Fans dabei spannende Einblicke in ihren Arbeitsalltag >>
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