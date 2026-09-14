Zwischen Fiktion und Realität: 400 Serienfans trafen in Schladming-Dachstein auf “Die Bergretter” und echte Einsatzkräfte

Schladming/Ramsau am Dachstein (OTS) -

Rund 400 Fans der TV-Serie „Die Bergretter” trafen am Wochenende bei der 14. Ausgabe der „Original Bergretter Fanwanderung” in Ramsau am Dachstein wieder auf ihre Lieblingsschauspieler:innen – in diesem Jahr aber mit einer besonderen Neuerung: Erstmals standen auch jene Menschen im Mittelpunkt, die abseits der Kamera für echte Rettung sorgen. Die Bergrettung Ramsau am Dachstein und die ÖAMTC-Flugrettung gewährten den Fans dabei spannende Einblicke in ihren Arbeitsalltag >>



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