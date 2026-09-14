  • 14.09.2026, 10:16:32
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Zwischen Fiktion und Realität: 400 Serienfans trafen in Schladming-Dachstein auf “Die Bergretter” und echte Einsatzkräfte

Erstmals luden bei der "Original Bergretter Fanwanderung" auch die Bergrettung Ramsau am Dachstein und die ÖAMTC Flugrettung zu den Erlebnisstationen

Schladming/Ramsau am Dachstein (OTS) - 

Rund 400 Fans der TV-Serie „Die Bergretter” trafen am Wochenende bei der 14. Ausgabe der „Original Bergretter Fanwanderung” in Ramsau am Dachstein wieder auf ihre Lieblingsschauspieler:innen – in diesem Jahr aber mit einer besonderen Neuerung: Erstmals standen auch jene Menschen im Mittelpunkt, die abseits der Kamera für echte Rettung sorgen. Die Bergrettung Ramsau am Dachstein und die ÖAMTC-Flugrettung gewährten den Fans dabei spannende Einblicke in ihren Arbeitsalltag >>

>> Pressetext & FOTOS: www.pressefach.info/schladming-dachstein

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