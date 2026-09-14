  • 14.09.2026, 10:11:02
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Was ist die Ursache von Migräne?

Spezialistin Dr. Linda Asamoah

Wien (OTS) - 

Wann eine neurologische Abklärung sinnvoll wird

Migräne ist eine neurologische Erkrankung und nicht einfach nur starker Kopfschmerz. Die Wiener Neurologin und Allgemeinmedizinerin Dr. Linda Asamoah erklärt in ihrem Interview mit MeinBezirk, welche Ursachen hinter Migräne stehen und wann eine ärztliche Abklärung sinnvoll ist.

Wer behandelt Migräne in Wien?

Dr. Linda Asamoah zählt zu den gefragten Neurologen für Migräne in Wien. Innerhalb eines Jahres erhielt ihre Ordination mehr als 130 Google-Bewertungen. Ein Schwerpunkt ihrer Arbeit liegt auf der Abklärung und Behandlung von Migräne und Kopfschmerzen.

Wann sollte man bei Migräne zum Neurologen gehen?

Bei häufigen, besonders starken oder zunehmenden Migräneattacken ist eine neurologische Abklärung sinnvoll. Dr. Linda Asamoah empfiehlt, wiederkehrende Kopfschmerzen ärztlich untersuchen zu lassen, um die Ursache abzuklären und eine passende Behandlung festzulegen.

Rückfragen & Kontakt

Dr. Linda Asamoah
Linda Asamoah
Telefon: 01 4083730
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.neurologe-wahlarzt-wien.at/dr-asamoah/

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