SPÖ-Seltenheim: „SPÖ greift ein und senkt die Preise, FPÖ betet Teuerungstreiber Trump und Putin an und verhöhnt die Menschen“

Wien (OTS) -

SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim übt heute, Montag, scharfe Kritik an den Aussagen von FPÖ-Generalsekretär Schnedlitz zur Senkung der Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel. „Die Halbierung der Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel wirkt – das belegen die Zahlen der Statistik Austria schwarz auf weiß. Sowohl im Juli als auch im August haben die Preiseingriffe die Kosten für Lebensmittel gedämpft“, so Seltenheim über diese wichtige Maßnahme für ein leistbares Leben. Während die SPÖ konsequent die Teuerung bekämpft, lässt die FPÖ die Menschen im Stich: „Die FPÖ hat gegen so gut wie jede Maßnahme gestimmt, die das Leben leistbarer macht. Gleichzeitig beten Kickl, Schnedlitz und Co. mit Trump und Putin jene Teuerungstreiber an, deren Politik für die Kostenexplosion bei Energie und damit auch bei Lebensmitteln verantwortlich ist. Die Blauen verhöhnen all jene Menschen, die jeden Euro zweimal umdrehen müssen“, so Seltenheim gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

„Die SPÖ ist der Motor im Kampf gegen die Teuerung. Wir haben wichtige Maßnahmen für ein leistbares Leben wie die Mietpreisbremse, den Strom-Sozialtarif und den Medikamentenpreisdeckel durchgesetzt“, so Seltenheim, der davon überzeugt ist, dass die Halbierung der Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel weiterhin den gewünschten Effekt erzielen wird. „Die Menschen können sich auf die SPÖ verlassen: Wir lassen die Teuerung nicht durchrauschen. Die SPÖ in der Regierung kämpft weiter mit aller Kraft gegen die Teuerung und für ein leistbares Leben“, so Seltenheim. (Schluss) ls/mb