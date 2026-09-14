  • 14.09.2026, 10:00:41
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Familienbund: Demokratie lernen im Kindergarten

15.9. - Tag der Demokratie - Kindergärten vor den Vorhang

Frühe demokratische Bildung stärkt Kinder darin, sich aktiv in die Gemeinschaft einzubringen und legt den Grundstein für eine offene, solidarische Gesellschaft

Familienbund-Präsidentin Abg.z.NR Mag.a Johanna Jachs

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St. Pölten/Wien (OTS) - 

„Demokratie bereits im Kindergarten zu lernen ist von zentraler Bedeutung und passiert oft ganz selbstverständlich“, betont Familienbund-Präsidentin Abg.z.NR Mag.a Johanna Jachs und lädt wieder alle Kindergärten in Österreich ein, vor den Vorhang zu kommen. „Kinder erfahren oft im Kindergarten die ersten Grundlagen für ein respektvolles und selbstbestimmtes Zusammenleben. In diesem frühen Alter werden Werte und Haltungen geprägt, die später das Verhalten in Schule, Beruf und Gesellschaft beeinflussen“.

Im Kindergarten lernen Kinder, mitzubestimmen, andere zu respektieren, Konflikte fair zu lösen und zu erleben, dass ihre Stimme und ihr Handeln etwas bewirken. „Frühe demokratische Bildung stärkt Kinder darin, sich aktiv in die Gemeinschaft einzubringen und legt den Grundstein für eine offene, solidarische Gesellschaft“, so Jachs abschließend.

„Kindergärten vor den Vorhang“ wird heuer zum zweiten Mal vom Österreichischen Familienbund ausgelobt und lädt alle Kindergärten in Österreich ein, Beispiele, Rituale oder besondere Momente, in denen Kinder Mitbestimmung, Zuhören und gemeinsames Finden von Lösungen erleben uns zu schicken.

Bitte die Beiträge bis 6. Mai 2027 an [email protected] oder wenn es ein schönes Bild oder gebastelt ist gerne per Post an: Österreichischer Familienbund, Dr.-Karl-Renner-Promenade 8/3, A-3100 St. Pölten, schicken.

Alle Informationen zum heurigen Preisträger und zum Einreichen auf www.familienbund.at.

Rückfragen & Kontakt

Österreichischer Familienbund
Marietheres van Veen
Telefon: 0664 3824285
E-Mail: [email protected]

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