75. Wiener Ärzteball am 30. Jänner 2027: Jubiläumsball feiert 25 Jahre Pink Ribbon in der Wiener Hofburg

Wien (OTS) -

Wenn am Samstag, 30. Jänner 2027 die Hofburg in Pink erstrahlt, dann steht diese Farbe für weit mehr als festliche Dekoration: Der Wiener Ärzteball feiert sein 75-jähriges Bestehen und stellt als größter Charity-Ball Österreichs auch sein großes Jubiläum ganz in den Dienst der guten Sache. Unter dem Motto „Ein Tanz für das Leben – eine Charity-Nacht für Pink Ribbon“ trifft dabei eine traditionsreiche Ballgeschichte auf 25 Jahre Pink Ribbon in Österreich. Gemeinsam stehen beide Jubiläen für 100 Jahre Engagement für Gesundheit, Aufklärung und Solidarität.

Gäste aus Medizin, Politik, Kultur und Wirtschaft sind eingeladen, eine glanzvolle Ballnacht zu erleben und zugleich ein starkes Zeichen für Betroffene von Brustkrebs und ihre Familien zu setzen.

Im Mittelpunkt des großen Jubiläumsballs steht die Pink Ribbon-Aktion der Krebshilfe Wien. Seit 2017 kommt der Reinerlös des Wiener Ärzteballs einer ausgewählten gemeinnützigen Organisation zugute. Mit jeder Eintrittskarte, jeder Spende und jeder getragenen pinken Schleife wird damit eine Botschaft sichtbar, die weit über diese Ballnacht hinausreicht: Brustkrebs geht uns alle an.

Ärzteball goes Pink

Die Ballbesucherinnen und -besucher erwartet zum großen Jubiläum ein abwechslungsreiches Programm, das Tradition und Gegenwart miteinander verbindet. Für einen besonderen musikalischen Akzent sorgt um 0.00 Uhr im Festsaal Moritz Mausser mit seinen „Melodien um Mitternacht“.

Nach Mitternacht wartet auf die Gäste eine weitere Überraschung: Zum 75-Jahr-Jubiläum verwandelt ein Luftballonregen den Festsaal in ein pinkes Luftballonmeer. Wer sich einen der Ballons fängt, darf sich mit etwas Glück über einen Überraschungspreis freuen.

Einen besonderen künstlerischen Akzent setzt dabei die Tiroler Pop-Art-Künstlerin Sabine-Delizia Egger beim Wiener Ärzteball 2027. Unter dem Motto „Art, that makes you smile“ gestaltet sie im Jubiläumsjahr die Feststiege und die Ballspende. Als ausgebildete Neurobiologin verbindet Delizia Kunst mit einem besonderen Verständnis für Farbkompositionen, harmonische Designs und deren Wirkung auf das menschliche Gehirn.

Von Walzer bis Italo-Flair: Musik für jeden Geschmack

In den verschiedenen Sälen der Hofburg sorgen unterschiedliche musikalische Stilrichtungen dafür, dass bis in die frühen Morgenstunden getanzt und gefeiert werden kann. Von „Va Bene“ mit italienischem Campari-Bar-Flair, Tanz und Partystimmung mit „Mamas Soul Club“ und „Saxophone Affair“ sowie lateinamerikanische Rhythmen und Discohits ist für jede Besucherin und jeden Besucher etwas dabei.

Karten und Tischreservierungen

Der Kartenverkauf für den 75. Wiener Ärzteball startet am Montag, 14. September 2026. Karten und Tischplätze können ausschließlich über die Website www.ärzteball.at bestellt werden. Tischplätze müssen im Voraus gebucht werden.

Balltickets können entweder ausgedruckt oder mobil am Handy beim Einlass vorgezeigt werden.

Auch für den Jubiläumsball ist wieder ein limitiertes Late-Night-Kontingent vorgesehen, das einen späteren, vergünstigten Einlass ermöglicht. Aktuelle Informationen zu Verkaufsstart, Verfügbarkeit und Konditionen finden Sie auf www.ärzteball.at.

(S E R V I C E - 75. Wiener Ärzteball, Samstag, 30. Jänner 2027

Ort: Hofburg Vienna, 1010 Wien, Heldenplatz

Eintritt: 190 Euro (Studierende: 90 Euro)

Late Night (Einlass ab 00.30 Uhr): 60 Euro (limitiert)

Kartenpreise inkludieren die Garderobegebühren.

Web: www.ärzteball.at Facebook: www.facebook.com/wieneraerzteball/ Instagram: www.instagram.com/wieneraerzteball/

Auf der Website finden Sie alle wichtigen Informationen zu Tisch- und Kartenbestellungen, Dresscode, Unterhaltungsprogramm und Kulinarik.)