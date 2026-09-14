Wiener Chormädchen Debüt in der Hofburgkapelle ist ausverkauft

Wien (OTS) -

Am Sonntag, den 20. September 2026, feiern die Wiener Chormädchen ihr offizielles Debüt als Teil der Wiener Hofmusikkapelle. Die Messe in der Hofburgkapelle ist bereits ausverkauft. Weitere Gelegenheiten, die Chormädchen bei den sonntäglichen Messen zu hören, gibt es am 11. und 25. Oktober sowie am 15. und 29. November 2026.

Gemeinsam mit Mitgliedern des Herrenchors und des Orchesters der Wiener Staatsoper musizieren die Wiener Chormädchen am Sonntag, 20. September, um 9:15 Uhr Wolfgang Amadeus Mozarts Missa brevis in B-Dur, dirigiert von Mirjam Schmidt.

Im Wechsel mit den vier Chören der Wiener Sängerknaben gestalten sie künftig die sonntäglichen Messen in der Hofburgkapelle. Damit führen sie eine über 525-jährige Tradition fort – ein Meilenstein in der Geschichte der Chormädchen und der Wiener Hofmusikkapelle.

Der 2004 gegründete Chor hat sich zu einem hochprofessionellen Kammerchor entwickelt und besteht heute aus 25 jungen Sängerinnen zwischen zehn und 14 Jahren. Seit dem Schuljahr 2024/25 besuchen die Wiener Chormädchen gemeinsam mit den Sängerknaben das Gymnasium im Augartenpalais und erhalten die idente erstklassige musikalische Ausbildung.

Das Debüt markiert zugleich den Saisonauftakt der Wiener Hofmusikkapelle und den Beginn eines neuen Kapitels: Mit 1. September 2026 hat Ursula Magnes als erste Direktorin die kaufmännische und künstlerische Leitung der Wiener Hofmusikkapelle übernommen. Mit ihrem Leitmotiv „Klingende Schatzkammer“ möchte sie die lebendige Tradition der Wiener Hofmusikkapelle in der Gegenwart verankern.

Von Mitte September bis Ende Juni gestaltet die Wiener Hofmusikkapelle jeden Sonntag um 9.15 Uhr die Heilige Messe in der Hofburgkapelle, mit Kompositionen von Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Bruckner u.a.