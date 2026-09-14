  • 14.09.2026, 09:30:32
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48er-Mistfest: Spaß & Info für Groß und Klein

Wien (OTS) - 

Das Mistfest der 48er am 19. und 20. September bringt auch heuer wieder Infotainment für die ganze Familie: „Ein Wochenende lang gibt´s Information und Unterhaltung am Mistplatz in Hernals – mit Infoständen, Kinderflohmarkt und Live-Musik u.a. mit Song Contest-Teilnehmer Cosmó – alles bei freiem Eintritt“, betont Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky.

Fahrzeuge aus dem Fuhrpark der 48er begeistern Kinder, Besucher*innen können beim 48er-Tandler-Outlet einkaufen, Schnäppchen beim Kinderflohmarkt ergattern oder beim Mistquiz ihr Wissen testen.

Schwerpunkt für Wissbegierige: Wie Wien Kreisläufe schließt

Kreislaufwirtschaft ist ein Schwerpunkt am Mistfest-Wochenende: Unter dem Titel „Kein Mist: Wie Wien Kreisläufe schließt“ finden täglich von 13:30 bis 17:30 Uhr Vorträge und Diskussionen im Vortrags- und Kinoraum statt. Für alle verständlich wird von 48er-Expert*innen erklärt, wie Wien Kreisläufe schließt – vom Biomüll über Phosphorrückgewinnung aus Klärschlammasche bis zur Nutzung von Verbrennungsrückständen.

Bühnenprogramm

Samstag, 19. September 2026
10 Uhr: Kinderflohmarkt
13 Uhr: Therapie- und Begleithundestaffel Favoriten des ASB
14:15 Uhr: urbie – Live mit Band
15:30 Uhr: Dennis Jale & Niddl
16:45 Uhr: Die Hitteparade der 50er bis 80er von und mit Monti Beton

Sonntag, 20. September 2026
10 Uhr: Kinderflohmarkt
11:30 Uhr: Autogrammstunde mit Herbert Prohaska
13:30 Uhr: COSMÓ kommt mit seinem Tanzschein
14:15 Uhr: Neiyla
15:30 Uhr: Gisele Jackson & Club 54 – „Soul of Disco“
16:45 Uhr: Ostpartie – Die Ostbahn-Kurti Tribute-Band

Veranstaltungsdetails

Termin: Samstag, 19. und Sonntag, 20. September 2026, jeweils von 9 bis 18 Uhr
Ort: Mistplatz Hernals, Eingang 17., Richthausenstraße 2 oder Lidlgasse 1
Website: abfall.wien.gv.at
Der Eintritt ist frei!

Pressebilder zu dieser Aussendung sind in Kürze unter https://presse.wien.gv.at/bilder abrufbar. (Schluss) MA48

Rückfragen & Kontakt

Sandra Holzinger
Mediensprecherin „die 48er“
Telefon: +43 1 4000-48283
E-Mail: [email protected]

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