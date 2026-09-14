  • 14.09.2026, 09:29:02
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AVISO: IKT-Sicherheitskonferenz 2026 des Bundesheeres in Linz

Wien (OTS) - 

Am 16. und 17. September 2026 lädt das Bundesheer gemeinsam mit der FH Oberösterreich und Cyber Security Austria zur IKT-Sicherheitskonferenz ins Design Center Linz ein. In mehr als 100 Fachvorträgen informieren nationale und internationale Expertinnen und Experten über aktuelle Herausforderungen und Strategien im Bereich der Cybersicherheit, mit besonderem Fokus auf Künstliche Intelligenz.

Am Mittwoch, den 16. September, eröffnen Generalmajor Reinhard Ruckenstuhl, Michael Rabl, Präsident der FH Oberösterreich, Doris Humer, Präsidentin der WKOÖ, Thomas Stelzer, Landeshauptmann von Oberösterreich, sowie General Rudolf Striedinger, Chef des Generalstabes, die Konferenz. Am Donnerstag, den 17. September, eröffnet Verteidigungsministerin Klaudia Tanner den zweiten Tag der Konferenz und zeichnet die Gewinner der Austrian Cyber Security Challenge aus.

Medienvertreter sind herzlich zu diesem Termin eingeladen. Es bestehen
Foto-, Film- und Interviewmöglichkeiten. Um eine Anmeldung zu diesem Termin wird bis 15. September 2026 12:00 Uhr, unter +43 (0)664-622-7304 bzw. [email protected] erbeten.

Ablauf
08:00 Uhr Einlass & Administration
09:00 Uhr Offizielle Eröffnung
09:25 Uhr Voraussichtliches Ende der offiziellen Eröffnung

Anschließend Rundgang durch die Ausstellerhalle

Zeit&Ort
Treffpunkt ab 08:30 Uhr im Eingangsbereich des Design Center Linz. Hier erfolgt die Akkreditierung.
Design Center Linz, Europaplatz 1, 4020 Linz

Rückfragen & Kontakt

Bundesministerium für Landesverteidigung
Telefon: +43 664-622-1005
E-Mail: [email protected]
Website: http://www.bundesheer.at
@Bundesheerbauer

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