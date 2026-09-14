VOR-Einzelfahrschein wird am 22. September zur Tageskarte

Wien, St. Pölten, Eisenstadt (OTS) -

Frühmorgens in die Arbeit, nachmittags noch einen Termin erledigen und am Abend wieder nach Hause – am Dienstag, den 22. September, reicht dafür auf der gewählten Strecke ein einziger Fahrschein. Denn am „Autofreien Tag“ gilt der Vollpreis-Einzelfahrschein den ganzen Tag lang als T, damit Fahrgäste zwischen Start- und Zielort beliebig oft unterwegs sein können. In der Kernzone Wien gilt das Vollpreis-Einzelticket an diesem Tag für das gesamte Öffi-Angebot.

Einzelticket = Tageskarte

Der „Autofreie Tag“ am 22. September bildet den Abschluss der Europäischen Mobilitätswoche. Die europaweite Initiative findet jährlich von 16. bis 22. September statt und rückt die öffentliche Mobilität und die Vielfalt möglicher Fortbewegungsformen in den Mittelpunkt. Städte, Gemeinden, Verkehrsorganisationen und weitere Akteure setzen in dieser Woche mit unterschiedlichen Aktivitäten und Angeboten Impulse für eine bewusste und nachhaltige Verkehrsmittelwahl.

Der Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) unterstützt dieses Vorhaben gemeinsam mit seinen Partnern mit einer Schnupperaktion am „Autofreien Tag“: Die VOR-Aktion „Einzelfahrt = Tageskarte“ soll möglichst vielen Menschen die Möglichkeit bieten, das umfangreiche Öffi-Angebot in der Ostregion unkompliziert für die eigenen Alltagswege zu probieren und vielleicht Autofahrten durch Bus, Bahn oder Bim zu ersetzen.

„Der gut ausgebaute Öffentliche Verkehr in der Ostregion ist für viele Menschen selbstverständlicher Teil ihres Alltags. Gemeinsam mit unseren Partnern arbeiten wir laufend daran, dieses Angebot verlässlich weiterzuentwickeln und für ein gut funktionierendes Gesamtsystem zu sorgen. Der ‚Autofreie Tag‘ bietet eine schöne Gelegenheit, die Öffis auch einmal für Wege auszuprobieren, die sonst vielleicht mit dem Auto zurückgelegt werden“ , so die VOR-Geschäftsführung Karin Zipperer und Alexander Schierhuber.

In Wien wird Einzelfahrschein zum Tagesticket für das gesamte Öffi-Angebot

Die Schnupperaktion gilt für Vollpreis-Einzeltickets auf allen Verbundlinien im gesamten VOR-Gebiet Wien, Niederösterreich und Burgenland. In Niederösterreich und dem Burgenland kostet der Einzelfahrschein ab Ꞓ 2,30 und kann am 22. September auf der gewählten Strecke zwischen Start- und Zielort beliebig oft genutzt werden. In der Kernzone Wien wird das Vollpreis-Einzelticket um Ꞓ 3,-- zur Tageskarte für das gesamte öffentliche Verkehrsangebot. Die Gültigkeit endet um 01:00 Uhr des Folgetages. Nicht gültig ist die Aktion bei Bedarfsverkehren und nicht im VOR-Tarif verkehrende Linien wie touristische Verkehre oder CAT sowie reduzierten Tickets.

Die passende Öffi-Verbindung für den 22. September und darüber hinaus lässt sich einfach mit dem VOR AnachB Routenplaner unter AnachB.VOR.at oder in der VOR AnachB App planen. Dort sind aktuelle Verbindungen und Fahrplaninformationen für die gesamte Ostregion abrufbar.

Eine Woche Freifahrt rund um St. Valentin

Im VOR setzt auch die Region um St. Valentin anlässlich der Europäischen Mobilitätswoche ein sichtbares Zeichen: Bereits ab 16. September gilt auf fünf NÖVOG-Regionalbuslinien eine Woche lang Freifahrt und die Fahrgäste können diese bis einschließlich 22. September auf den folgenden Strecken kostenlos nutzen: