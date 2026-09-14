  • 14.09.2026, 09:07:32
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25 Jahre 3SI Immogroup: Wiener Werte mit Zukunft

Wiener Familienunternehmen feiert sein 25-jähriges Bestehen im Weltmuseum Wien

25 Jahre 3SI Immogroup: Das Wiener Familienunternehmen feierte sein Jubiläum mit zahlreichen Gästen im Weltmuseum Wien.

Unser Jubiläum war für uns vor allem ein Anlass, Danke zu sagen, unserem Team, unseren Kunden, Partnern und Wegbegleitern, die 3SI über viele Jahre verbunden sind. Als Familienunternehmen denken wir langfristig. Wir wollen auch künftig Verantwortung übernehmen, Chancen nutzen und mit unseren Projekten einen nachhaltigen Beitrag zur Entwicklung Wiens leisten

Michael Schmidt, Geschäftsführer der 3SI Immogroup

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Wien (OTS) - 

Die 3SI Immogroup hat am 11. September ihr 25-jähriges Bestehen mit rund 280 Gästen im Weltmuseum Wien gefeiert. Gemeinsam mit langjährigen Partnern, Wegbegleitern sowie Vertretern aus Immobilienbranche, Wirtschaft und Gesellschaft blickte das Wiener Familienunternehmen auf ein Vierteljahrhundert Unternehmensgeschichte zurück und freut sich zugleich auf die künftige Entwicklung des Wiener Immobilienmarkts.

Das Weltmuseum im Herzen der Wiener Innenstadt bot dafür einen passenden Rahmen. Die Verbindung von historischer Substanz und zeitgemäßer Nutzung spiegelt einen wesentlichen Teil der Arbeit der 3SI Immogroup wider: Das Unternehmen hat sich insbesondere auf die Entwicklung und Revitalisierung hochwertiger Wiener Immobilien spezialisiert.

Unser Jubiläum war für uns vor allem ein Anlass, Danke zu sagen, unserem Team, unseren Kunden, Partnern und Wegbegleitern, die 3SI über viele Jahre verbunden sind. Als Familienunternehmen denken wir langfristig. Wir wollen auch künftig Verantwortung übernehmen, Chancen nutzen und mit unseren Projekten einen nachhaltigen Beitrag zur Entwicklung Wiens leisten“, sagt Michael Schmidt, Geschäftsführer der 3SI Immogroup.

Vom Wiener Zinshaus zur Unternehmensgruppe

Die Wurzeln des Unternehmens reichen in die 1980er-Jahre zurück, als Harald Schmidt mit dem Erwerb und der Entwicklung von Immobilien begann. 2000 folgte mit einem Zinshaus in der Scholzgasse im 2. Wiener Gemeindebezirk der erste Zinshausankauf. 2001 wurde die 3SI Immogroup gegründet; im selben Jahr stieg Michael Schmidt in das Familienunternehmen ein.

In den folgenden 25 Jahren entwickelte sich die 3SI Immogroup kontinuierlich zu einem etablierten Wiener Projektentwickler und Bauträger und setzt dabei wichtige Akzente in der gesamten Branche: Vom Erwerb von 13 Immobilien in Wien und Niederösterreich im Jahr 2007 über die Fertigstellung des ersten eigenen Neubauprojekts 2016 bis zum Überschreiten von 100.000 m² Altbaufläche im Familienbesitz im Jahr 2018.

Zahlreiche weitere Meilensteine prägen diesen Weg bis heute: Beispielsweise wurde 2023 mit dem 3SI Zinshausbuch die langjährige Expertise rund um das Wiener Zinshaus gebündelt und einem breiten Publikum zugänglich gemacht. 2025 folgte mit der Eröffnung des Luxury Real Estate Showrooms auf der Kärntner Straße ein weiterer bedeutender Schritt, denn mitten im Herzen Wiens schuf 3SI eine neue Bühne für hochwertige Immobilien und persönliche Beratung.

Heute beschäftigt die Unternehmensgruppe mehr als 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und hat seit ihrer Gründung über 200 Bauprojekte im Alt- und Neubausegment umgesetzt.

Als wir begonnen haben, war nicht absehbar, welchen Weg das Unternehmen einmal nehmen würde. Entscheidend war für mich immer, Immobilien mit einem langfristigen Blick zu betrachten, Werte zu erkennen, Bestehendes zu bewahren und etwas für die nächste Generation zu schaffen. Dass dieser Gedanke heute von unserer Familie und einem starken Team weitergetragen wird, bedeutet mir sehr viel“, sagt Harald Schmidt, Gründer der 3SI Immogroup.

Blick nach vorne

Auch in einem herausfordernden Marktumfeld setzt 3SI auf langfristige Investitionen und die Weiterentwicklung des Wiener Immobilienbestands. Die Jubiläumsfeier war damit nicht nur ein Rückblick auf 25 Jahre Unternehmensgeschichte, sondern zugleich ein Ausblick auf die nächsten Jahre: Historische Bausubstanz zu erhalten, qualitätsvollen neuen Wohnraum zu schaffen und Immobilien generationenübergreifend zu entwickeln, bleibt der Anspruch des Familienunternehmens.

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Telefon: +43 1 607 58 58
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