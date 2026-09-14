Novak/Rauch: Feuerwache Rudolfshügel wird klimafit saniert

Wien (OTS) -

Vizebürgermeisterin und Feuerwehrstadträtin Barbara Novak legt dem zuständigen Gemeinderatsausschuss für Finanzen und Wirtschaft die umfassende thermische Sanierung und energetische Modernisierung der Feuerwache Rudolfshügel zur Beschlussfassung vor. Mit dem Projekt investiert die Stadt Wien in die Zukunft ihrer kritischen Sicherheitsinfrastruktur. Ziel ist es, die Einsatzbereitschaft langfristig abzusichern, den Energieverbrauch zu senken und einen wesentlichen Beitrag zu den Klimazielen der Stadt Wien zu leisten. Geplant sind unter anderem die Umstellung auf ein modernes Erdwärmepumpensystem, die thermische Sanierung der Gebäudehülle sowie die Errichtung einer Photovoltaikanlage. Die Projektkosten werden mit rund 2,9 Millionen Euro veranschlagt.

„Mit der thermischen Sanierung der Feuerwache Rudolfshügel investieren wir gleichzeitig in Klimaschutz und Sicherheit. Moderne, energieeffiziente Infrastruktur schafft bessere Arbeitsbedingungen für unsere Einsatzkräfte und stärkt die Resilienz unserer Stadt für die kommenden Jahrzehnte“ , betont Vizebürgermeisterin Novak.

„Im Ernstfall kommt es auf jede Sekunde an. Genau deshalb müssen Sicherheitsinfrastruktur und Einsatzorganisationen mit dem Wachstum unserer Stadt Schritt halten. Mit der neuen Feuerwache Aspern sorgen wir dafür, dass Hilfe auch in einem der am stärksten wachsenden Stadtgebiete Wiens schnell und verlässlich dort ankommt, wo sie gebraucht wird. So führen wir die 340-jährige Tradition unserer Feuerwehr modern, leistungsfähig und zukunftsfit fort“ , so Gemeinderat und NEOS-Sicherheitssprecher Lukas Burian.

Branddirektor Mario Rauch ergänzt dazu: „Die Feuerwache Rudolfshügel ist ein wichtiger Standort im Süden Wiens. Einerseits steigen die Einsatzzahlen, andererseits die technischen Anforderungen an unsere Wachen. Mir ist es wichtig, unseren Feuerwehrleuten ein modernes und sicheres Arbeitsumfeld zu bieten und unsere kritische Infrastruktur weiter zu stärken.“

Die Feuerwache Rudolfshügel erfüllt eine zentrale Aufgabe in der Gefahrenabwehr und öffentlichen Sicherheit. Die Bauarbeiten erfolgen bei laufendem Betrieb, damit die Einsatzfähigkeit der Berufsfeuerwehr Wien während der gesamten Bauphase gewährleistet bleibt. Die Umsetzung ist ab Juni 2027 über einen Zeitraum von 14 Monaten geplant.

Die Stadt Wien investiert insgesamt rund 2,9 Millionen Euro in die Zukunft der Feuerwache Rudolfshügel. Die Mittel werden über drei Budgetjahre bereitgestellt und sichern eine schrittweise Umsetzung der Bau- und Sanierungsmaßnahmen. Damit verbindet die Stadt konsequent Klimaschutz, Energieeffizienz und die langfristige Sicherung einer leistungsfähigen Sicherheitsinfrastruktur.

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