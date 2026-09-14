Tipps für einen gesunden Schulstart!

Wien (OTS) -

Die Sommerferien sind in ganz Österreich vorbei, der Schulalltag ist (wieder) eingekehrt. Für einen möglichst reibungslosen Übergang können ein paar Tipps und Tricks aus Österreichs 1.470 Apotheken helfen.

Damit Kinder im Schulalltag gesund und aufnahmebereit bleiben, ist ein starkes Immunsystem wichtig. Dieses sollte gezielt gestärkt werden, um den Nachwuchs das ganze Jahr über etwa vor Infektionen und Ansteckung zu schützen. An erster Stelle sollte natürlich eine ausgewogene Ernährung, genügend Schlaf und viel Bewegung an der frischen Luft stehen – Unterstützung findet das Immunsystem aber auch durch kindgerecht dosierte Supplemente aus der Apotheke. Dabei spielt die Beratung durch die mehr als 7.000 Apotheker:innen eine ganz wesentliche Rolle.

Achtung, Ansteckungsgefahr!

Mit dem (Wieder-)Eintritt in die Schule und dem täglichen Kontakt mit Mitschüler:innen steigt – nicht nur für die Kinder selbst – auch die Ansteckungsgefahr: grippale Infekte, langanhaltende Erkältungen oder Magen-Darm-Probleme kennt vermutlich jedes Elternteil. Wer mit seinem Nachwuchs richtiges Händewaschen und Husten – immer in die Armbeuge – übt, kann sich auch selbst vor unangenehmen „Mitbringseln“ aus der Klasse schützen.

Ein Auge sollten Eltern auch immer auf den Kopf der Kinder haben – Stichwort Läuse. Kitzeln, Juckreiz oder bewegliche Punkte auf der Kopfhaut sind untrügliche Zeichen für einen Befall. Mit Läusekamm, speziellen Shampoos bzw. Spülungen und ein wenig Konsequenz ist aber auch dieses Problem aus der Welt zu schaffen. In der Apotheke gibt es dazu niederschwellige und schnelle Hilfe.

Kleine Helferlein für die Kleinen

In die Schultasche gehören nicht nur Hefte, Federschachtel und gesunde Jause. Auch ein kleines Erste-Hilfe-Set bestehend aus Pflaster und Desinfektionsspray kann bei kleinen Problemen unkompliziert schnelle Hilfe leisten. Zum Schulanfang lohnt sich auch immer ein Blick in den Impfpass der Kinder und der Erwachsenen – in der Apotheke wissen die Expert:innen, welche Auffrischungsimpfung nötig ist.