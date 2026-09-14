  • 14.09.2026, 09:00:37
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Ein Blick unter die Haut: Live-Übertragung einer Herz-OP ins Technische Museum Wien

Klinik Floridsdorf gewährt einzigartigen Einblick in Herzklappen-Operation

Wien (OTS) - 

Wien erlebt Medizin hautnah! Am 22. September können Besucher*innen im Technischen Museum Wien eine Herzklappenoperation live mitverfolgen. Ab 13 Uhr überträgt der Wiener Gesundheitsverbund den Eingriff aus der Klinik Floridsdorf direkt in den Festsaal des Museums. Eine einzigartige Chance für alle Medizin-Interessierten: Prim. Martin Grabenwöger und sein interdisziplinäres Team führen den Eingriff durch, während die wesentlichen Schritte für das Publikum verständlich erklärt werden. „Notwendige herzchirurgische Eingriffe verbessern die Lebensqualität der Patient*innen erheblich. Wir möchten transparente Einblicke in moderne Herzchirurgie liefern und dadurch Ängste abbauen“, so Martin Grabenwöger, Vorstand der Herz- und Gefäßchirurgie der Klinik Floridsdorf.

Ein Tag im Zeichen der Herzgesundheit

Zusätzlich zur Live-Operation gibt es Kurzvorträge, beispielsweise zu Ernährung und mentaler Gesundheit rund ums Herz. Von 10 bis 17.30 Uhr können Besucher*innen in der interaktiven Herz-Gesundheitsstraße Wissenswertes über Vorsorge und Bewegung sowie aktuelle medizinische Entwicklungen erfahren. Außerdem besteht die Möglichkeit, eine Ultraschall-Untersuchung der Halsschlagader durchführen zu lassen.

  • Zeit: Dienstag, 22. September 2026

10 bis 17.30 Uhr Herz-Gesundheitsstraße

13 bis 18 Uhr Live-OP-Übertragung

  • Ort: Technisches Museum Wien, Mariahilfer Straße 212, 1140 Wien, Festsaal
  • Eintritt: Mit dem Museumsticket gibt es freien Zugang zum Event. Für Jugendliche unter 19 Jahren ist der Eintritt gratis.
  • Achtung: Zutritt zur OP-Übertragung erst ab 13 Jahren
  • Infos: https://www.technischesmuseum.at/event/herz_im_fokus

Die Vertreter*innen der Medien sind herzlich eingeladen. Bitte um Anmeldung unter [email protected]

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