ORF und ARRI holen internationalen Technologiepreis für ESC-Kameratechnik

Wien (OTS) -

Der ORF und ARRI wurden bei der IBC, der weltweit führenden Fachmesse für Rundfunk und Medientechnologie, in Amsterdam mit dem EBU Excellence in Media Award 2026 ausgezeichnet. Die Jury würdigt damit besondere technische und kreative Leistungen sowie Fortschritte bei Qualität und Workflows in der Produktion des Eurovision Song Contest 2026 in Wien. Erstmals ging die Auszeichnung auch an einen Technologiepartner: ARRI hat mit seiner Expertise und Arbeit wesentlich zum Erfolg des Projekts beigetragen.

Der ORF war Host Broadcaster der 70. Ausgabe des Eurovision Song Contest in der Wiener Stadthalle. Dabei verwendete er „ARRI ALEXA 35“-Kameras, die sonst in Filmproduktionen zum Einsatz kommen, und setzte damit einen technologischen Meilenstein in der Live-TV-Produktion. Der ESC 2026 erreichte 131 Millionen Menschen in 35 TV-Märkten. Ziel war es, die Bildsprache der Show näher an die Ästhetik von Kino- und Musikfilmproduktionen heranzuführen und gleichzeitig die für eine groß angelegte Live-TV-Produktion erforderliche Zuverlässigkeit sicherzustellen.

Erstmals kamen bei der weltweit größten Live-TV-Musikshow 28 Live-Kameras zum Einsatz, darunter 24 cineastische „ARRI ALEXA 35“-Live-Kameras. Gemeinsam entwickelten und implementierten der ORF und ARRI neue Workflows für Kameras, Farbmanagement und Live-Produktion. Dadurch konnte cineastische Bildqualität unter den anspruchsvollen Bedingungen einer groß angelegten Broadcast-Produktion realisiert werden. Zudem wurde eine Lösung entwickelt, die die vollständige Integration von Cine-Kameras in die bestehende Broadcast-Infrastruktur ermöglichte.

Ein besonders innovatives Element war der Einsatz von mehr als 50 individuell entwickelten Farb-Looks (LUTs), die über intelligente Automatisierungssysteme exakt im richtigen Moment automatisch ausgelöst wurden. Dadurch erhielt jede Performance ihre eigene visuelle Identität. ORF und ARRI brachten damit zentrale Elemente der klassischen Postproduktion in einen Live-Broadcast-Workflow und schufen neue Möglichkeiten für die Zukunft großer Eventproduktionen.

Harald Kräuter, ORF-Direktor für Technologie und Digitalisierung: „Wir haben den Eurovision Song Contest 2026 als Investition betrachtet, nicht als einmaliges Projekt. Die Workflows, die wir entwickelt haben, und das Vertrauen, das unsere Teams gewonnen haben, werden dem ORF langfristig erhalten bleiben. Eine Herausforderung dieser Größenordnung treibt Innovation voran. Die gemeinsam mit ARRI gewonnenen Erkenntnisse und das Fachwissen werden unsere Teams in die Zukunft begleiten.“

Michael Krön, Executive Producer des Eurovision Song Contest: „Diese Auszeichnung gehört dem gesamten Team, das über Monate an einem gemeinsamen Erscheinungsbild gearbeitet hat. Wir wollten dem Publikum eine Show zeigen, die man fühlt statt nur sieht, und genau das ist mit dem Kamerakonzept gelungen. Dass diese Leistung nun auch international anerkannt wird, bestätigt den Weg, den wir mit dem Eurovision Song Contest 2026 eingeschlagen haben, und das freut mich ungemein.“

Claudio Bortoli, Technischer Leiter des Eurovision Song Contest 2026: „Eine Produktion dieser Größenordnung lässt normalerweise wenig Raum für Experimente. Dass wir trotzdem einen völlig neuen Look realisieren konnten, ohne die Stabilität der Live-Übertragung zu gefährden, war nur durch die enge Zusammenarbeit mit vielen Experten möglich. Diese Auszeichnung zeigt, dass sich dieser Mut ausgezahlt hat.“

Antonio Arcidiacono, EBU Director of Technology & Innovation: „Bei dieser Auszeichnung geht es darum, was ein Mitglied und ein Zulieferer gemeinsam erreichen können – etwas, das keiner von beiden allein erreichen könnte. ORF und ARRI haben keine Lösung von der Stange gekauft; sie haben das Problem definiert, die Antwort entwickelt und sie dann in der anspruchsvollsten Umgebung unserer Branche bewiesen: Live-Fernsehen, das gleichzeitig von Millionen Menschen gesehen wird. Wir möchten, dass mehr Anbieter auf diese Weise mit unseren Mitgliedern zusammenarbeiten – bereits in der Konzeptphase und nicht erst beim Kauf – und wir werden sie weiterhin dafür auszeichnen.“

David Bermbach, Chief Product Officer bei ARRI: „Was wir gemeinsam mit dem ORF in Wien erreicht haben, geht über eine einzelne Produktion hinaus. Wir haben gezeigt, dass sich die visuelle Sprache des Kinos und die Anforderungen groß angelegter Live-Fernsehproduktionen in einer Live-Produktionsumgebung erfolgreich miteinander verbinden lassen. Die für den Eurovision Song Contest 2026 entwickelten Innovationen eröffnen neue Möglichkeiten für Broadcaster und tragen bereits dazu bei, die nächste Generation der Live-Produktionstechnologie mitzugestalten.“

Der ORF dankt allen Partnern und technischen Gewerken, die zu diesem Projekt beigetragen haben. Besonderer Dank gilt ARRI, Riedel und NEP für die Entwicklung und Integration der Kamera- und Broadcast-Workflows. Ebenso hervorgestrichen werden Creative Technology (LED/Video), Neg Earth (Licht), Big Rig (Rigging), Agora (Audio) und Sennheiser (RF-Mikrofone und In-Ear) sowie zahlreiche weitere nationale und internationale technische Dienstleister.

Der Excellence in Media Award wird von EBU Technology & Innovation verliehen, um herausragende technische und kreative Leistungen in der Medienproduktion zu würdigen. Berechtigt sind ausschließlich EBU-Mitglieder und ihre Partner. Beruht die Leistung eines Mitglieds auf einer engen Zusammenarbeit mit einem Technologieanbieter, würdigt die EBU auch dessen Beitrag und ermutigt Anbieter, auf dieser Grundlage mit Mitgliedern zusammenzuarbeiten.

Frühere Preisträger sind SRG SSR, ausgezeichnet 2025 für den Eurovision Song Contest in Basel, sowie France Télévisions, ausgezeichnet 2024 für die Berichterstattung über die Olympischen und Paralympischen Spiele Paris 2024.