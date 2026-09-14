Drei Verkehrstote in der vergangenen Woche

Wien (OTS) -

In der vergangenen Woche starben zwei E-Bike-Lenker und ein Motorrad-Lenker bei Verkehrsunfällen. Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Dienstag, 8. September 2026, im Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten, bei dem der oben erwähnte Motorrad-Lenker getötet wurde. Der 35-Jährige wollte mit seinem Motorrad in einer leichten Kurve zwei vor ihm fahrende Fahrzeuge überholen und prallte frontal in einen entgegenkommenden Kleintransporter. Der 35-jährige Motorrad-Lenker verstarb noch an der Unfallstelle an seinen schweren Verletzungen. Der Klein-Lkw-Lenker wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Am Wochenende verunglückte kein Verkehrsteilnehmer tödlich.

Zwei Personen kamen in der Vorwoche auf Landesstraßen L und einer auf einer Gemeindestraße ums Leben. Je ein Verkehrstoter musste in Niederösterreich, Kärnten und Tirol beklagt werden.

Vermutliche Hauptunfallursachen waren in zwei Fällen Unachtsamkeit/Ablenkung und in einem Fall Überholen. Zwei tödliche Unfälle waren Alleinunfälle und zwei Verkehrstote waren ausländische Staatsangehörige.

Vom 1. Jänner bis 13. September 2026 gab es im österreichischen Straßennetz 253 Verkehrstote (vorläufige Zahl). Im Vergleichszeitraum 2025 waren es 286 und 2024 264.