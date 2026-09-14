Bunte Kulturvielfalt in Niederösterreich

St. Pölten (OTS) -

Die Ausstellung „A tribute to Jakob Prandtauer“ von Norbert Steiner wird am Mittwoch, 16. September, 18 Uhr, anlässlich des 300. Todestages des berühmten Barockbaumeisters in der Rathausgalerie eröffnet. Zu sehen ist die Schau bis 30. Oktober 2026. Infos: www.stadtmuseum-stp.at

Die literarische Veranstaltungsreihe „Das Land liest“, eine Kooperation von Treffpunkt Bibliothek und Literaturhaus NÖ, findet von 16. bis 26. September 2026 an 15 Bibliotheksstandorten in Niederösterreich statt. Eintritt frei – weitere Informationen und Anmeldung unter: www.daslandliest.at

Die Bühne im Hof startet am Donnerstag, 17. September, ins Herbstprogramm: Ina Jovanovic bringt Kärntner Schmäh, Balkan-Wurzeln und messerscharfe Beobachtungen auf die Bühne – ehrlich, witzig und mitten aus dem echten (und digitalen) Leben. Infos und weitere Termine: www.buehneimhof.at

Weinzettl & Rudle präsentieren ihr Kabarett „Für immer ... & andere Irrtümer“ am Freitag, 18. September, 19.30 Uhr, im Konzerthaus Weinviertel in Ziersdorf. Infos: www.konzerthaus-weinviertel.at

Im TAM – Theater an der Mauer in Waidhofen stehen am Freitag, 18. September, um 19.30 Uhr, Paul Dangl’s Fretless: „Lithuanian Stories“, am Sonntag, 20. September, 18 Uhr, „Herbstliebe“ mit Manfred Greisinger und der Liedermacherin Margot Selina sowie am Freitag, 25. September, 19.30 Uhr, „Der Gast frisst die Knödeln net“, das Eder-Special Nr. 69, G`schichtln und Anekdoten im und um das legendäre Hotel Eder, am Programm. Infos und weitere Termine im Herbst: www.tam.at

Am Samstag, 19. September 2026, gehört die St. Pöltner Innenstadt der Kultur: Das

Höfefest St. Pölten lädt bei freiem Eintritt zu Musik, Kunst, Literatur, Workshops,

Performances und Begegnungen. Progammdetails: www.hoefefest.at. Die Bühne im Hof und das Kulturzentrum Löwinnenhof* veranstalten zeitgleich mit dem Höfefest ab 15 Uhr das LinzerStraßenFest mit vielfältigem Programm für Groß und Klein. Das Fest bietet bei freiem Eintritt Vorstellungen, Straßenspiele, Workshops aus den verschiedensten Genres und vieles mehr. Infos: www.loewinnenhof.at

Die Tischlerei Melk Kulturwerkstatt startet mit dem ÆQUINOX Jazz Festival des Jazzclub Melk von Donnerstag, 17., bis Sonntag, 20. September, in die Herbstsaison. Der Maler GOLIF eröffnet am Dienstag, 22. September, 19 Uhr seine Ausstellung „Skulpturen und Malerei“. Günther Oberhollenzer (Künstlerhaus Wien) spricht über sein Werk, Karmen Kleinmaier (Violoncello) präsentiert Werke aus ihrem Soloalbum „pizz & pieces“. Weitere Termine und Infos: www.tischlereimelk.at

Die Sonderausstellung „Tiere der Nacht“ im Museum Niederösterreich wurde aufgrund der großen Nachfrage bis zum 7. Februar 2027 verlängert. Ein Highlight in der Dunkelheit: die Fortsetzung der Reihe „Nachts im Museum“, bei der am 18. September, 16. Oktober und 20. November 2026 junge Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit haben, das Museum und die Sonderausstellung bei Nacht zu erleben. Infos: www.museum.noe.at

Die NÖ Volkssternwarte Michelbach bietet am Freitag, 18. September, von 18.30 bis 24 Uhr, eine öffentliche Sternwarteführung mit Himmelsbeobachtung zum Thema „Sommer und Vorboten des Herbstes“ mit Astronomievortrag an. Infos und weitere Termine unter: www.noe-sternwarte.at

Von 18. bis 20. September 2026 lädt das siebente Beethoven-Festival Gneixendorf unter dem Motto „Reisezeiten – Zeitreisen“ in den Schüttkasten von Schloss Wasserhof. Zum 200. Jubiläum von Beethovens Aufenthalt in Gneixendorf stehen Werke von Brahms, Dvořák, Schubert, Korngold und Beethoven auf dem Programm. www.koechelgesellschaft.at

Im Rahmen der NÖ Schaugartentage am Samstag, 19., und Sonntag, 20. September, veranstaltet Schloss Artstetten ein Programm für Kultur- und Naturinteressierte. Die Besucher erwartet eine Kombi-Führung aus Museums- und Parkführung. www.schloss-artstetten.at

Am Samstag, 19. September 2026, 19.30 Uhr, startet das Landestheater Niederösterreich in die erste Spielzeit unter der künstlerischen Leitung von Patricia Nickel Dönicke mit Berthold Brechts „Der aufhaltsame Aufstieg des Arturo Ui“. Vor der Eröffnungspremiere gibt es am gleichen Tag mit dem „Eröffnungsspektakel“ ab 14 Uhr ein Theaterfest mit zahlreichen Angeboten für Jung und Alt. Alle Termine der neuen Spielzeit unter: www.landestheater.net

Eine Zeitreise ganz anderer Art erwartet die Besucher am Samstag, 19. September: Udo Huber kommt mit seinem Comedy-Programm „Play+Rec“ in den Kulturpavillon Radlbrunn und blickt gemeinsam mit Kabarettist Markus Hauptmann zurück auf die großen Hits der 1980er-Jahre. Infos: www.volkskulturnoe.at

„Geo-Time Travel – eine Zeitreise in die Erdgeschichte im österreichisch-mährischen Grenzgebiet“, ein Vortrag von Mathias Harzhauser vom Naturhistorischen Museum Wien, findet am Samstag, 19. September 2026, um 18 Uhr, im MAMUZ Museum Mistelbach statt, Eintritt frei. Am Sonntag, 20. September, locken zwei Kinderworkshops unter dem Titel „Rätselhafte Schriftzeichen“ in das Museumszentrum. Infos: www.mamuz.at

Ein großes Jubiläum feiert am Samstag, 19., und Sonntag, 20. September, die Septemberlese, ein Festival im Kleinformat, und wartet in Langenlois heuer erneut mit einem exquisiten literarisch-musikalischen Programm auf. Zu Gast sind Katherina Braschel, Cornelia Travnicek, Claudia Rossbacher sowie Franziska Hatz (Akkordeon / Stimme) und Andrea Fränzel (Bass) und „Die Strottern“ bei der Matinee am Sonntag. Infos: www.kulturlangenlois.at/septemberlese

Das „Ensemble Tonus“ gastiert am Sonntag, 20. September, 16 Uhr in der Pfarrkirche Ziersdorf. Zu hören gibt es „Historische Bläsermusik“ mit Werken von Antonio Caldara, G. F. Händel, Melchior Franck sowie Orgelmusik von L. N. Clérambault und John Rutter. Infos: www.elisabeth-ullmann.com

„Auserlesenes aus Lied & Oper“ geben Margarita Gritskova (Mezzosopran) und Albin Fries (Klavier), am Sonntag, 20. September, 11 Uhr, im Schloss Heiligenkreuz-Gutenbrunn im Rahmen des Ost-West-Musikfest 2026 zum Besten. Am Sonntag, 27. September, findet ein Gedenkkonzert an Franz Haselböck in der Stiftskirche Göttweig statt. Infos und weitere Termine unter: www.ostwestmusikfest.at

Das Literaturkaffeehaus am Dienstag, 22. September, um 18.30 Uhr, steht im Theater am Steg in Baden unter dem Motto „Gedanken eine Stimme geben“. Eintritt frei. Infos: www.baden.gv.at