Digital Services Act: Europas neues Regelwerk für Online-Dienste im neuen Praxiskommentar von MANZ

Wien (OTS) -

Der Digital Services Act (DSA) verändert den rechtlichen Rahmen für das Internet grundlegend. Online-Dienste wie Plattformen, Marktplätze und Suchmaschinen sehen sich mit einem umfassenden neuen Regelwerk konfrontiert. Gleichzeitig werden die Interessen der Nutzer:innen von Online-Diensten gestärkt. Bei Verstößen gegen die Bestimmungen drohen Bußgelder von bis zu 6 % des weltweiten Jahresumsatzes. Für die Rechtsanwendung stellt sich damit die Frage, wie die zahlreichen Vorgaben des DSA systematisch einzuordnen und in der Praxis anzuwenden sind. Der neue Kommentar zum Digital Services Act, der soeben beim MANZ Verlag erschienen ist, bietet dafür eine fundierte Grundlage.

Der DSA als zentraler Baustein des europäischen Digitalrechts

Der Digital Services Act ist ein wichtiger Teil der europäischen Digitalgesetzgebung. Mit der Verordnung schafft die Europäische Union einen neuen rechtlichen Rahmen für Anbieter:innen von Vermittlungsdiensten, insbesondere für Online-Plattformen und Suchmaschinen. Im Mittelpunkt stehen dabei unter anderem die Haftung der Anbieter:innen, der Umgang mit illegalen Inhalten sowie der Schutz vor gesellschaftlichen Risiken, die von (sehr großen) Online-Diensten ausgehen.

Orientierung für die Arbeit mit dem DSA

Der neue Kommentar richtet sich an alle, die mit dem Digital Service Act arbeiten. Jeder Artikel der Verordnung wird systematisch erschlossen und bietet damit eine strukturierte Orientierung durch das neue Regelwerk.

Die Kommentierung umfasst:

den jeweiligen Normtext

Verweise auf die relevanten Erwägungsgründe und die Literatur

eine ausführliche Kommentierung unter Berücksichtigung der bereits vorhandenen Literatur und Rechtsprechung

Mit seinem breiten Anwendungsbereich und den weitreichenden Anforderungen an Anbieter:innen von Online-Diensten ist der DSA für die europäische Digitalgesetzgebung von zentraler Bedeutung. Der neue Kommentar unterstützt alle, die sich mit den Bestimmungen des DSA auseinandersetzen, dabei, das neue Regulierungsregime systematisch zu erschließen und für die rechtliche Praxis nutzbar zu machen.

Das Buch:

Philipp Homar, Rainer Palmstorfer, Michael Mayrhofer, Mathis Fister: Digital Services Act DSA. MANZ Verlag Wien. Buch, Leinen, XXXII, 1130 Seiten. Subskriptionspreis bis 30. September 2026: 214,00 Ꞓ. ISBN 978-3-214-26604-2.