MCI Campus Lienz: 22 Studierende starten ins neue Studienjahr

Innsbruck/Lienz (OTS) -

Erfolgreicher Studienstart am MCI Campus Lienz: Mit Anfang September nehmen 22 Studierende – somit zwei mehr als im Vorjahr – ihr Bachelorstudium in einem der vier angebotenen Technik-Studiengänge auf. Knapp die Hälfte der Erstsemestrigen stammt aus Nord-, Ost- und Südtirol. Weitere ziehen aus Kärnten, Oberösterreich, Vorarlberg und Deutschland nach Lienz, um ihr Studium dort aufzunehmen.

Cornelia Hagele, Landesrätin für Bildung, Wissenschaft, Gesundheit und Pflege, betont: „Der MCI Campus Lienz ist ein wichtiger Impuls für den Bildungs- und Wirtschaftsstandort Osttirol. Wenn junge Menschen hier studieren, Praxiserfahrung in regionalen Unternehmen sammeln und berufliche Perspektiven vor Ort kennenlernen, entstehen wertvolle Verbindungen zwischen Bildung und Wirtschaft. Die Möglichkeiten, die das MCI hier schafft, tragen dazu bei, qualifizierte Fachkräfte langfristig in der Region zu halten und Osttirol als attraktiven Studien- und Arbeitsstandort weiterzuentwickeln.“

Dass das Konzept „MCI Campus Lienz“ aufgeht, zeigen die Evaluierungsergebnisse des vergangenen Studienjahres: Seit der Aufnahme des Studienbetriebs im Herbst 2025 erhielten sämtliche Lehrveranstaltungen ausgezeichnete Studierendenbewertungen. Lola Cierpka, MCI Studentin des ersten Jahrgangs am MCI Campus Lienz, erklärt: „Wenn ich die Wahl hätte, würde ich mich immer wieder für ein Studium in Lienz entscheiden. Die Zeit am MCI Campus Lienz hat mich sehr geprägt.“

Neues Student House in Lienz

Neu ist in diesem Jahr das Student House im ehemaligen Goldenen Stern. Dort ist ein Großteil der auswärtigen Studierenden untergebracht. Die zentrale Lage, leistbare Konditionen und gemeinschaftsbildende Wohnmöglichkeiten schaffen attraktive Voraussetzungen für Studierende, die für ihr Studium nach Lienz ziehen.

„Das wachsende Interesse freut uns natürlich sehr! Dass heuer 22 junge Menschen ihr Studium am MCI Campus Lienz beginnen – zwei mehr als im Vorjahr –, zeigt, dass sich unser Qualitätsangebot in Punkto Lehre und Studentenservice angenommen wird. Mit dem Student House können wir unseren Studierenden ab sofort eine gemeinschaftsfördernde und preiswerte Unterkunft in unmittelbarer Nähe zum Campus vermitteln – ein wichtiger Baustein, um Lienz als Studienort zu etablieren“, so Hansjörg Jaufenthaler, Standortleiter MCI Campus Lienz.

Perspektiven in der Region

Um Studierende und Absolvent:innen langfristig in der Region zu halten, fördert der MCI Campus Lienz die Vernetzung mit der heimischen Wirtschaft bereits während des Studiums. Praktika, Abschlussarbeiten und Studierendenjobs bei regionalen Betrieben ermöglichen erste berufliche Erfahrungen und Kontakte. Ergänzt wird dies durch Gastvorträge, Betriebsbesuche und Lehrende aus regionalen Unternehmen wie Liebherr, Durst, iDM, Hella und MICADO, die den Studierenden praxisnahe Einblicke in die heimische Wirtschaft vermitteln.