Swiss Life Select Österreich schließt Erwerb der Mehrheitsbeteiligung an WSS erfolgreich ab

Wien (OTS) -

Swiss Life Select Österreich hat den angekündigten Erwerb der Mehrheitsbeteiligung an der WSS Vermögensmanagement GmbH erfolgreich abgeschlossen. Nach Vorliegen sämtlicher behördlicher Genehmigungen wurde das Closing der Transaktion vollzogen. Swiss Life Select hält damit über die Swiss Life Select CEE Holding GmbH 51 Prozent an der WSS Vermögensmanagement GmbH. Die Marke WSS bleibt ebenso bestehen wie die bestehende Geschäftsführung rund um Markus Weissörtel.

Mit der Beteiligung stärkt Swiss Life Select ihre Position im österreichischen Wealth-Management-Markt und baut ihr Angebot für vermögende Privatkundinnen und Privatkunden gezielt weiter aus. Das in Österreich betreute Kundenvermögen - resultierend aus Vorsorge- und Investmentgeschäften – steigt damit auf mehr als 3 Milliarden Euro. Das Closing markiert zugleich den nächsten Schritt einer langfristig angelegten Wachstumsstrategie im Wealth Management und schafft die Basis für die weitere Entwicklung des Geschäfts in Österreich.

„Mit dem erfolgreichen Closing setzen wir einen wichtigen strategischen Meilenstein für Swiss Life Select Österreich, denn damit stehen künftig zwei starke Säulen nebeneinander: die Kompetenz von Swiss Life Select im Bereich Finanzplanung und die Expertise der WSS in der Vermögensverwaltung. Gleichzeitig bieten wir der WSS den Rückhalt einer starken Organisation bei regulatorischen, technologischen und organisatorischen Themen, damit sie sich noch stärker auf ihre Kundinnen und Kunden sowie das professionelle Management ihres Vermögens konzentrieren kann. Wir schaffen damit eine starke Basis für weiteres Wachstum und erhöhen unsere Attraktivität für erfahrene Private Banker und Wealth Manager, die unternehmerisch denken und gemeinsam mit uns wachsen wollen“, so Christoph Obererlacher, CEO von Swiss Life Select Österreich.

„Mit dem Closing beginnt für die WSS ein neues Kapitel. Gleichzeitig bleiben unsere bewährte Beratungsphilosophie, unser Investmentansatz und unsere unternehmerische DNA erhalten. Diese Kombination eröffnet neue Perspektiven – für unsere Kundinnen und Kunden ebenso wie für erfahrene Wealth Manager, die Teil unseres weiteren Wachstums werden möchten“, so Markus Weissörtel, Geschäftsführer der WSS Vermögensmanagement GmbH.

Mit dem erfolgreichen Closing unterstreicht Swiss Life Select Österreich ihren Anspruch, den Bereich Wealth Management konsequent weiterzuentwickeln und ihre Position als langfristig orientierter Partner für vermögende Kundinnen und Kunden sowie für exzellente Beraterpersönlichkeiten weiter auszubauen.

Über Swiss Life Select Österreich

Swiss Life Select Österreich ist Marktführer unter den österreichischen Finanzberatungsunternehmen mit rund 100.000 Kundinnen und Kunden mit laufenden Verträgen aus den letzten fünf Jahren. Als selbständige Vertriebspartner und -innen arbeiten in ganz Österreich rund 250 Beraterinnen und Berater. In der Swiss Life Select-Zentrale sind rund 100 Mitarbeitende tätig. Swiss Life Select Österreich ist Teil der international tätigen Swiss Life-Gruppe. Die Swiss Life-Gruppe mit Sitz in Zürich ist ein führender europäischer Anbieter von umfassenden Vorsorge- und Finanzlösungen und geht auf die 1857 gegründete Schweizerische Rentenanstalt zurück. Swiss Life unterstützt Menschen dabei, ihr Leben finanziell selbstbestimmt zu gestalten. Die Swiss Life-Gruppe beschäftigt rund 11.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und verfügt über ein Netzwerk von rund 17.000 Beraterinnen und Berater. Die Kernmärkte sind die Schweiz, Frankreich und Deutschland. Darüber hinaus ist Swiss Life mit der Marke Swiss Life Select in Österreich, Tschechien, Schweiz und Deutschland präsent. Die Aktie der Swiss Life Gruppe notiert an der SIX Swiss Exchange.