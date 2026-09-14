A1 gewinnt den großen Glasfaser-Benchmarktest 2026 in Österreich

Schwertberg (OTS) -

Das Fachmagazin SMARTPHONE hat die Glasfaseranschlüsse von A1 und Magenta in Österreich über zweieinhalb Monate einem umfangreichen Benchmarktest unterzogen. Testsieger ist A1 mit der Gesamtnote „Hervorragend“ (99,2 %). Ausschlaggebend waren unter anderem die kurzen Reaktionszeiten mit durchschnittlich 6,80 ms Ping über fünf Zielserver sowie ein Download, der im Schnitt nur 2,00 % unter der gebuchten Bandbreite lag. Magenta erreicht die Note „Sehr gut“ (82,3 %), bleibt beim Download jedoch durchschnittlich 18,88 % unter der Tarifgeschwindigkeit.

Beim Upload liegt Magenta knapp vorne: Im Durchschnitt wurden 13,06 % mehr Bandbreite als vertraglich zugesagt gemessen. A1 erreichte hier ein Plus von 12,46 %.

Getestet wurde von Ende Mai bis Anfang August 2026 mit Mini-PCs in Testhaushalten in ganz Österreich. Die Geräte erfassten rund um die Uhr Ping, Download und Upload; insgesamt flossen 786.165 Messdatensätze in die Auswertung ein. Bewertet wurden die Reaktionszeit zu fünf Zielservern sowie bei Download und Upload das Verhältnis der gemessenen Geschwindigkeit zur gebuchten Bandbreite. In die Gesamtwertung gingen Ping mit 20 %, Download mit 50 % und Upload mit 30 % ein.

Der vollständige Test erscheint in der SMARTPHONE-Ausgabe 5/26. Alle Ergebnisse und Details zur Testmethodik finden sich online unter:

https://www.dietester.at/test/glasfaser-internet_im_benchmarktest_2026_oesterreich-8559863