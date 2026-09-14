AVISO: Dienstag, 22. September – Campus Lecture der Hochschule Campus Wien mit Friedensforscher Maximilian Lakitsch

Wien (OTS) -

Mit dem interessanten und leider aktuellen Thema Friedensforschung beschäftigt sich die Diskussion im Rahmen der Campus Lectures der Hochschule Campus Wien am Dienstag, den 22. September 2026, von 18:00 bis 19:30 Uhr.

Der Friedensforscher Maximilian Lakitsch der Universität Graz wird dabei über die Rolle der Hochschulen sprechen, wie sie in Zeiten geopolitischer Umbrüche ihrem humanistischen Bildungsauftrag gerecht werden können. Dies auch angesichts zunehmender Verunsicherung in der Bevölkerung und polarisierender öffentlicher Debatten.

Ort: Hochschule Campus Wien, Favoritenstraße 226, 1100 Wien, Festsaal B.E.02

Zeit: Dienstag, 22.09.2026, 18:00 Uhr

Die Vertreter*innen der Medien sind herzlich eingeladen.

Hochschule Campus Wien

Mit über 9.000 Studierenden am Campus Altes Landgut, einem weiteren Standort und zwei Kooperationsstandorten, ist die Hochschule Campus Wien die größte Fachhochschule Österreichs. In den Departments Angewandte Pflegewissenschaft, Applied Life Sciences, Bauen und Gestalten, Gesundheitswissenschaften, Sozialwissenschaften, Technik sowie Verwaltung, Wirtschaft, Sicherheit, Politik steht ein Angebot von nahezu 70 Studienprogrammen in berufsbegleitender und Vollzeit-Form zur Auswahl. Anwendungsbezogene Forschung und Entwicklung wird in neun fachspezifischen Forschungszentren gebündelt. Fort- und Weiterbildung in Form von Seminaren, Modulen und Zertifikatsprogrammen deckt die Hochschule über die Campus Wien Academy ab. Die Hochschule Campus Wien ist Gründungsmitglied im Bündnis Nachhaltige Hochschulen.

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