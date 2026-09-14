- 14.09.2026, 06:00:32
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Reminder GLOBAL 2000 Hybrid-PK: "TFA im Grundwasser: Neue Daten. Am 15.9. um 9.30 Uhr
Wissenschaftliche Auswertung der österreichischen TFA-Grundwasserdaten
Das Landwirtschaftsministerium hat österreichische Grundwasser-Messstellen 2018/2019 und erneut 2024 auf Trifluoressigsäure (TFA) untersucht und die Ergebnisse in seinen Wassergüteberichten veröffentlicht. Direkt miteinander verglichen wurden die beiden Messserien bislang nicht.
Diesen Vergleich haben Wissenschaftler:innen von GLOBAL 2000, Universität Wien, Karolinska Institutet, Norwegian Geotechnical Institute/NTNU und PAN Europe vorgenommen. Zusätzlich wurden die TFA-Werte mit amtlichen Nitrat-, Pestizid- und PFAS-Daten abgeglichen. Die Ergebnisse sind brisant und erscheinen zeitgleich in einem gemeinsamen wissenschaftlichen Preprint.
Hybrid-PK am Dienstag, 15. September 2026, 9.30 Uhr in der Blumenfabrik, Neustiftgasse 36, 1070 Wien, und via Zoom.
Es sprechen:
- Alexandra Strickner, Geschäftsführerin GLOBAL 2000
- Helmut Burtscher-Schaden, Erstautor der Studie, Umweltchemiker GLOBAL 2000
- Mattias Öberg, Toxikologe, Karolinska Institutet, Stockholm
- Angeliki Lyssimachou, Senior Scientist, PAN Europe
GLOBAL 2000 bietet eine Simultanübersetzung Deutsch–Englisch / Englisch–Deutsch an. Journalist:innen vor Ort werden gebeten, dafür Kopfhörer und ein Smartphone mitzubringen.
https://us02web.zoom.us/j/82794670656?pwd=ANLNIbn1UIrOkkL3a0eY243Yle588U.1
Kenncode: 537971
Um Anmeldung an [email protected] wird gebeten. Wir freuen uns auf Ihr Kommen.
Rückfragen & Kontakt
Dr. Helmut Burtscher-Schaden
Umweltchemiker GLOBAL 2000
+43 699 14 2000 34
[email protected]
Christoph Gerhardt
Pressesprecher GLOBAL 2000
+43 699 14 2000 26
[email protected]
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