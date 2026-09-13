Lotto: 3 Sechser nach Achtfachjackpot zu je mehr als 3,6 Mio. Euro

Wien (OTS) -

Auch der zweite Achtfachjackpot in der 40-jährigen Lotto Geschichte ist geknackt. Der Unterschied zum ersten besteht darin, dass es diesmal gleich mehrere Sechser gibt: Drei Spielteilnehmer:innen beendeten mit ihren „sechs Richtigen“ diese Jackpot-Serie und erhalten für ihren Sechser jeweils exakt 3.640.038,40 Euro.

Die Gewinner:innen kommen je einmal aus Niederösterreich, der Steiermark und dem Burgenland. Während die „sechs Richtigen“ 2, 7, 11, 16, 34 und 42 in Niederösterreich und in der Steiermark auf einem Normalschein angekreuzt waren, kam der Sechser im Burgenland per Quicktipp zustande.

Insgesamt wurden für die heutige Ziehung rund 8,3 Millionen Tipps abgegeben. Damit haben sich die Erwartungen der Österreichischen Lotterien erfüllt, und die Gewinnsumme erreichte knapp die erwarteten rund 11 Millionen Euro.