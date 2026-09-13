Nächster Rechte-Coup: PULS 4 sichert sich die exklusiven Free-TV-Rechte für die Australian Open in Österreich ab 2027

Wien (OTS) -

Mit den US Open und den Australian Open übertragen JOYN und PULS 4 in Österreich zwei der vier Grand-Slam-Turniere. Mit dem US Open Finale der Herren geht das letzte Major-Turnier des Jahres live auf PULS 4 und JOYN zu Ende.



PULS 4 sichert sich die Rechte für den ersten Grand Slam 2027 – und für weitere drei Folgejahre bis 2030. Möglich macht das die Partnerschaft mit dem Rechtehalter Warner Bros. Discovery (WBD) und sorgt damit für einen noch breiteren Zugang zu Grand-Slam-Tennis für Zuschauer:innen in ganz Österreich.



Von 11. bis 31. Jänner 2027 gehen im Melbourne Park im australischen Bundesstaat Victoria die Australian Open über die Bühne. PULS 4 sichert sich das alleinige Free-TV-Paket in Österreich mit jeweils 2 Spielen pro Tag sowie einem Halbfinale der Frauen und Herren und beiden Final-Spielen.



Damit baut das Privat-TV-Unternehmen sein umfangreiches Sportportfolio weiter aus und stärkt seine Position als attraktive Heimat für frei zugänglichen, kostenlosen Live-Sport in Österreich.



„Mit den Australian Open holen wir ein weiteres absolutes Premium-Sportrecht nach Österreich. Tennis begeistert generationenübergreifend und bietet während des gesamten Turniers spannende Geschichten, große Emotionen und Weltklasse-Sport. Auf PULS 4 und JOYN werden wir Top Matches dieses Prestige-Turniers in Australien frei zugänglich und kostenlos erlebbar für unser Publikum in Österreich machen“, sagt Thomas Gruber, Co-CEO ProSiebenSat.1 PULS 4.



Denn auf der Streamingplattform JOYN stehen die Australian Open umfassend im Fokus. Neben den Live-Übertragungen profitieren User:innen vom umfangreichen Sender-Angebot: Gemeinsam mit Eurosport wird jedes Top-Match live zu sehen sein – flexibel abrufbar auf Smartphone, Tablet, Smart TV und Web.



Cornelia Doma, Marketing & Sportrechte ProSiebenSat.1 PULS 4: „Sport bewegt Menschen. Er sorgt für Emotionen, schafft Gemeinschaft und liefert die Momente, über die das ganze Land spricht. Deshalb bauen wir unser Sport-Portfolio konsequent weiter aus. Unser Anspruch: Premium-Live-Sport kostenlos und frei empfangbar für alle Menschen in Österreich.“



Die Australian Open auf einen Blick:

Erstes Grand-Slam-Turnier des Jahres

2 Spiele täglich + jeweils 1 Halbfinale und beide Finalspiele live auf PULS 4 und kostenlos auf JOYN (sowie die Top-Matches live bei Eurosport auf JOYN)

Die größten Stars der ATP- und WTA-Tour

Umfangreiche Berichterstattung rund um das Turnier

TV-Erlebnis und Streaming auf allen internetfähigen Geräten via JOYN

Ergänzend zur Free-TV-Berichterstattung überträgt Eurosport jedes Match auch live über seine Sender und Plattformen. Fans können sich dabei auf eine umfassende Berichterstattung über lineare, digitale und soziale Kanäle hinweg freuen.



Über Warner Bros. Discovery Sports

Warner Bros. Discovery (WBD) Sports Europe represents WBD’s portfolio of sports brands, channels, and platforms in Europe. It collectively engages 130 million people every month, reaching fans and broad audiences in more than 200 markets and in 20 languages across all platforms where consumers are spending time: free-to-air TV, pay-TV, streaming, online and social. WBD Sports Europe includes the much-loved consumer brands Eurosport and TNT Sports in the UK and Ireland, as well sports programming and content on WBD’s free-to-air TV networks and streaming on HBO Max. They connect audiences with the greatest sporting events in the world. This includes being the Home of the Olympics Games in Europe; tennis’ Grand Slams; cycling’s Grand Tours, more than 1,000 live cycling broadcasts per year, the WHOOP UCI Mountain Bike World Series; the PGA TOUR year-round in some markets; the FIM Endurance World Championship; The Ocean Race; the FIM Speedway GP and every major winter sports World Championship and World Cup event.



Das ist JOYN

JOYN ist Österreichs kostenloser SuperStreamer. JOYN bietet mehr als 150 Premium Live-Channels, darunter Red Bull TV, ORF Sport+, Laola1, Eurosport 1, Sport1 und NFL Network, ein riesiges On-Demand Angebot mit mehr als 70 Mediatheken wie ÖFB TV, Red Bull TV, ORF Sport+, ran, Serien, Filme, Sport, News, Shows sowie über 40 Radiosender. JOYN ist auf joyn.at und in allen App-Stores und auf allen Plattformen kostenlos verfügbar. JOYN gibt es neben der Webversion unter www.joyn.at für iOS, Android und Huawei Smartphones und Tablets, Amazon FireTV, tvOS (AppleTV) sowie auf allen gängigen SmartTV Geräten ab 2018.