  • 13.09.2026, 18:04:02
  • /
  • OTS0024

SPÖ-Seltenheim zu Störaktion vor SPÖ-Zentrale: „Wir lassen uns nicht einschüchtern!“

Vorfall offenbar im Zusammenhang mit Identitären-Aufmarsch am Samstag – keine Distanzierung von FPÖ-Chef Kickl zu Identitären – „Mit FPÖ ist kein Staat zu machen“

Wien (OTS) - 

Mit scharfer Kritik reagiert SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim heute, Sonntag, auf eine Störaktion vor der SPÖ-Bundesparteizentrale in Wien, die im Zusammenhang mit dem Identitären-Aufmarsch gestern, Samstag, stehen dürfte. „Wenn Rechtsextreme vor der Zentrale einer demokratischen Partei aufmarschieren und das Gebäude in dichten Rauch hüllen, ist das höchst alarmierend und ein Warnsignal. Für uns ist klar: Solche Einschüchterungsversuche haben in unserer Demokratie keinen Platz! Und wir lassen uns auch nicht einschüchtern. Im Gegenteil: Die Störaktion zeigt uns einmal mehr, wie wichtig unser entschlossener Kampf gegen Rechtsextremismus ist. Wir verteidigen unsere Demokratie weiter mit aller Kraft und werden keinen Millimeter zurückweichen. Darum geht es auch bei unserer Initiative WIR SIND MEHR, mit der wir zeigen, dass wir mehr sind und Hass, Hetze und Menschenfeindlichkeit gemeinsam bekämpfen“, so Seltenheim gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

Seltenheim vermisst weiterhin eine klare Abgrenzung der FPÖ und allen voran ihres Parteichefs Kickl von den rechtsextremen Identitären: „Rechtsextreme wie die Identitären wollen nicht an einer demokratischen Debatte teilnehmen, sondern Drohkulissen aufbauen und Angst verbreiten. Solche Methoden sind entschieden zurückzuweisen und haben in Österreich nichts verloren! Es ist verantwortungslos und besorgniserregend, dass FPÖ-Chef Kickl und die FPÖ seit Jahren dazu beitragen, diese rechtsextreme Gruppierung politisch salonfähig zu machen“, erinnert Seltenheim etwa daran, dass Kickl die Identitären wörtlich als „unterstützenswertes Projekt“ und als „NGO von rechts“ bezeichnet hat. „Und erst gestern hat Kickl in Innsbruck wieder sein ‚Remigrationsgesetz‘ beworben, mit dem er die rechtsextreme Agenda der Identitären in die österreichische Politik einschleusen will. Von Distanzierung zu den Identitären fehlt also jede Spur“, so Seltenheim, der festhält: „Die FPÖ ist eine Gefahr für Österreich. Mit der FPÖ ist kein Staat zu machen!“ (Schluss) lw

Rückfragen & Kontakt

SPÖ-Bundesorganisation/Pressedienst
Telefon: 01/53427-275
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.spoe.at/impressum/

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NSK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

SPÖ Pressedienst

Rückfragen & Kontakt

SPÖ-Bundesorganisation/Pressedienst
Telefon: 01/53427-275
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.spoe.at/impressum/

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright