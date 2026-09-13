  • 13.09.2026, 17:49:32
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SP-Neumayer: „Rechtsextreme Einschüchterungsversuche haben in Wien keinen Platz“

SPÖ Wien-Landesparteisekretär Jörg Neumayer verurteilt Aktion vor der SPÖ-Zentrale

Wien (OTS) - 

„Dass Rechtsextreme vor der Zentrale einer demokratischen Partei aufmarschieren und das Gebäude mit Bengalo-Fackeln in dichten Rauch hüllen, ist alarmierend. Wir lassen uns davon nicht einschüchtern“, erklärt SPÖ Wien-Landesparteisekretär Jörg Neumayer anlässlich der heutigen Aktion vor der SPÖ-Zentrale in der Wiener Innenstadt.

Nach dem Aufmarsch der Identitären am Kahlenberg sei dies die nächste rechtsextreme Provokation. „Die Nähe zwischen FPÖ und Identitären ist mittlerweile bekannt. Herbert Kickl und die FPÖ müssen sich endlich klar von den Identitären und ihren rechtsextremen Aktionen distanzieren“, so Neumayer.

„Im Kampf gegen Rechtsextremismus braucht es einen klaren Schulterschluss aller demokratischen Kräfte. Für uns steht fest: Wien wird Rechtsextremen keinen Raum überlassen“, schließt Neumayer ab.

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