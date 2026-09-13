  • 13.09.2026, 12:56:32
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Czernohorszky: Bäder knackten kurz vor Saisonschluss 2-Mio-Marke

Wien (OTS) - 

Bereits im Juli verbuchten die Wiener Bäder 1 Million Badegäste. Kurz vor Saisonende war es ein knappes Rennen in Richtung 2-Millionen-Marke, denn das regnerische Wetter der vergangenen Tage vermieste vielen das Badevergnügen.

Der sonnige Samstag hat aber wieder einige Gäste in Wiens Freibäder gelockt, sodass am vorletzten Tag vor Saisonschluss die magische 2-Millilonen-Marke geknackt werden konnte. Im Vergleich zum Vorjahr sind das um 15 Prozent mehr Besucherinnen und Besucher.

Für Klima- und Bäderstadtrat Jürgen Czernohorszky ist der große Andrang Beweis für die große Bedeutung von Wiens Bädern - gerade während Hitzewellen: „Der nächste Hitzesommer kommt bestimmt. Umso wichtiger, dass es die Wiener Bäder gibt. Sie sind mehr als nur ein beliebter Freizeitort: Für Millionen von Gästen bieten sie Abkühlung im Wasser und Erholung auf schattigen Wiesen.“, so Czernohorszky.

Bäder-Ranking

Mit Stand Sonntagfrüh sieht das Ranking der beliebtesten Bäder so aus:

  1. Gänsehäufel: 352.000
  2. Kongreßbad: 164.150
  3. Strandbad Alte Donau: 141.000
  4. Schafbergbad: 105.600
  5. Krapfenwaldlbad: 97.800

Pressefotos: https://presse.wien.gv.at/bilder

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