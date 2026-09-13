Weniger Verpackungsmüll: Wiener Mehrwegaufkleber unterstützen Abfallvermeidung

Wien (OTS) -

Take-away-Angebote sind aus dem Alltag vieler Menschen nicht mehr wegzudenken. Dadurch entstehen jedoch große Mengen an Abfällen – Verpackungen, die nur wenige Minuten genutzt werden und dann im Müll landen. Laut einer Studie des Umweltbundesamts aus 2022 verursachte im Schnitt jeder österreichische Haushalt pro Jahr rund 7,4 kg Abfall nur durch Einweggeschirr. Neue EU-Vorgaben schreiben die Reduktion von Verpackungsmüll vor. Dazu leisten Wiener Gastronomiebetriebe, die den Einsatz von Mehrwegsystemen unterstützen, als Vorreiter einen wesentlichen Beitrag. Sie können durch Aufkleber der Stadt Wien auf ihr umweltfreundliches Angebot aufmerksam machen.

Mit der novellierten EU-Verpackungsverordnung verabschiedet sich die Gastronomie schrittweise vom Einweg-Müll. Bereits ab dem 12. Februar 2027 sind Betriebe verpflichtet, vom Gast mitgebrachte Behälter für Take-Away-Gerichte und Getränke kostenfrei zu befüllen und gut sichtbar darauf aufmerksam zu machen. Nur ein Jahr später müssen Betriebe auch eigene Mehrwegalternativen anbieten.

Unabhängig von den gesetzlichen Fristen können Lokale diese Kriterien schon heute erfüllen und sich als Vorreiter positionieren ‒ also Speisen und Getränken zum Mitnehmen in wiederverwendbaren Verpackungen anbieten, die entweder vom Gast oder vom Betrieb zur Verfügung gestellt werden. Nachhaltige Lokale punkten bei umweltbewussten Gästen, stärken die Kund*innenbindung langfristig und schaffen echten Mehrwert für ihren Betrieb.

Aufkleber machen Mehrweg im Alltag leicht erkennbar

Um auf ihr Mehrwegangebot aufmerksam zu machen, können Wiener Gastronomiebetriebe bei der Stadt Wien Aufkleber bestellen und sie gut sichtbar an Eingangstüren, Fenstern oder Theken anbringen. Das schafft Orientierung für alle, die Verpackungsmüll vermeiden möchten. Ziel ist es, Ressourcen zu schonen, Abfälle zu vermeiden und die Kreislaufwirtschaft zu stärken. Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky betont den Stellenwert der Aktion: „Viele Wiener Gastronomiebetriebe leisten bereits heute einen wichtigen Beitrag zur Vermeidung von Verpackungsabfällen. Sie ermöglichen ihren Gästen, Speisen in mitgebrachtes Geschirr füllen zu lassen oder bieten eigene Mehrwegbehälter an. Die Mehrwegaufkleber der Stadt Wien machen dieses Angebot sichtbar.“

Die Aufkleber signalisieren den Gästen direkt am Lokal, dass hier Mehrwegbehälter eingesetzt werden können, also Ressourcenschutz aktiv gelebt wird. Sie schaffen so einen ökologischen sowie ökonomischen Mehrwert für die Gastronomie.

Es stehen zwei Varianten zur Verfügung:

Gelber Aufkleber „Nimm’s mit in deinem Mehrweggeschirr“ : Gäste können bei diesem Betrieb eigene, saubere Behälter zum Befüllen mitbringen.

Grüner Aufkleber „Mahlzeit mit unserem Mehrweggeschirr“: Der Betrieb stellt Mehrweggeschirr für Take-away-Speisen zur Verfügung.

Um die Platzierung als umweltfreundliches Unternehmen noch weiter zu unterstützen, gibt es für Betriebe einen einfachen, aber effektiven Tipp: Zusätzlich zu den Aufklebern an der Tür können Gastronom*innen ihr Bekenntnis zur Abfallvermeidung auch direkt auf ihrer Speisekarte vermerken. Dies holt die Gäste genau im Moment der Bestellung ab und stärkt das grüne Image des Betriebs langfristig.

Gutes Angebot kostenlos sichtbar machen

Die Aufkleber können von Wiener Gastronomiebetrieben kostenlos über das Online-Bestellformular der Stadt Wien angefordert werden. Zusätzlich können sich Betriebe im Umweltgut-Stadtplan der Stadt Wien eintragen lassen und so von umweltbewussten Kund*innen leichter gefunden werden.

Die Mehrwegaufkleber unterstützen Betriebe dabei, ihr nachhaltiges Angebot bereits vor einer Verpflichtung sichtbar zu machen, und erleichtern Konsument*innen die Entscheidung für eine umweltfreundliche Alternative. So wird Mehrweg Schritt für Schritt zur selbstverständlichen Wahl.

Information

Gastronomiebetriebe können die Aufkleber für Mehrweggeschirr mit dem Online-Formular der Stadt Wien – Umweltschutz bestellen. Weitere Informationen und Textbausteine sind auf der Internetseite der Stadt Wien zu finden: www.wien.gv.at/mehrweg-takeaway.

Viele weitere Anregungen und praktische Tipps zur Abfallvermeidung bietet die Website www.wenigermist.at