Kindergarten und Tagesbetreuungseinrichtung in Leobersdorf eröffnet

St. Pölten (OTS) -

„Die Zeiten sind herausfordernd und deshalb können wir uns besonders glücklich schätzen, in so einem wunderbaren Land leben zu dürfen. Niederösterreich zählt zu den reichsten und schönsten Ländern der Welt, wir leben in einem Bundesland mit einem der besten Gesundheits- und Sozialsysteme“, sagte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner am heutigen Samstag bei der Eröffnung des neuen Kindergartens und der neuen Tagesbetreuungseinrichtung am Bildungscampus in der Marktgemeinde Leobersdorf im Bezirk Baden.

Die Marktgemeinde Leobersdorf zeichne eine wunderbare Infrastruktur aus und sei in den letzten Jahren und Jahrzehnten ein Ort geworden, wo sich die Familien wohlfühlen, sprach die Landeshauptfrau einen weiteren Aspekt an. „Mit den hier getätigten Investitionen sind Grundsteine gelegt worden, um die beste Zukunft für unsere Kinder zu ermöglichen. Der neue Bildungscampus, der Kindergarten und die Tagesbetreuungseinrichtung sind Schmuckkästchen geworden und wichtige Leuchttürme dieser Marktgemeinde“, führte sie weiter aus. Dieses Gebäude sei ein schönes neues zweites Zuhause für unsere Kinder und bringe die große Chance mit sich, Beruf und Familie noch besser zu vereinen, so Mikl-Leitner. Die Landeshauptfrau bedankte sich bei Bürgermeister Andreas Ramharter für die gute Zusammenarbeit, bei den Pädagoginnen, die hier beste Arbeit leisten, damit sich die Kinder wohlfühlen, sowie auch bei den Eltern und Großeltern für ihr großes Engagement.

Der Neubau bietet neben den Gruppenräumen auch einen Speisesaal, Bewegungsräume, Küche sowie Räume für die Verwaltung und das Personal. Ergänzt wird das Gebäude durch einen großzügig angelegten Gartenbereich. Bürgermeister Andreas Ramharter bezeichnete den Neubau als ersten Schritt hin zu einem modernen Bildungscampus und führte aus: „Mit dem neuen Kindergarten schaffen wir nicht nur zusätzliche Betreuungsplätze, sondern eine moderne Infrastruktur, die den Anforderungen der Familien von heute entspricht.“ Auch geschäftsführender Gemeinderat Harald Pisarik, der für den Bereich Bildung und damit auch für Kindergärten und den Bildungscampus in der Marktgemeinde Leobersdorf zuständig ist, hob die Bedeutung des Projekts hervor: „Die zusätzlichen Räume und der großzügige Außenbereich bieten beste Voraussetzungen für den täglichen Betrieb.“

Architekt DI Christoph Janauschek und sein Team von g.o.y.a. Ziviltechnikern zeichnen für die Planung des neuen Gebäudes verantwortlich. Insgesamt stehen am neuen Standort sieben Kindergartengruppen und fünf Gruppen der Tagesbetreuungseinrichtung „Sonnenschein“ zur Verfügung. Das Projekt umfasste Investitionen von rund 13 Millionen Euro und wurde aus Mitteln des NÖ Schul- und Kindergartenfonds unterstützt. Die Segnung der neuen Räumlichkeiten nahm Pfarrer Krzysztof Szczesny vor. Aktuell sind etwa 140 Kinder im Kindergarten und in der Tagesbetreuungseinrichtung, das Betreuungspersonal umfasst 23 Personen.