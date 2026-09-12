  • 12.09.2026, 13:09:02
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ÖAMTC: Lebhafter Reiseverkehr sorgt für Verzögerungen am Samstag

Längster Stau auf der B179 in Tirol, Blockabfertigung auf der A10 vor Tunnelbereichen

Wien (OTS) - 

Am Samstag, den 12. September, sorgte reger Reise- und Ausflugsverkehr für Verzögerungen auf den Nord-Süd-Verbindungen. Die längsten Staus verzeichneten die ÖAMTC-Mobilitätsinformationen in Tirol. Auf der Fernpassstraße (B179) kam es in Fahrtrichtung Nassereith zu einem Zeitverlust von mehr als einer Stunde, der Stau war dabei über zehn Kilometer lang. Auch auf der Inntal Autobahn (A12) mussten sich Autofahrende beim Grenzübergang Kufstein/Kiefersfelden, bei der Ausreise nach Deutschland, auf einen Zeitverlust von mehr als 30 Minuten einstellen.

Auf der Tauern Autobahn (A10) wurde aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens sowohl vor dem Katschbergtunnel in Kärnten als auch vor dem Helbersbergtunnel in Salzburg eine Blockabfertigung eingerichtet. Auch auf der Karawanken Autobahn (A11) kam es nach Informationen des ÖAMTC vor dem Karawankentunnel bei der Ausreise nach Slowenien zu langen Wartezeiten, der Zeitverlust betrug mehr als 30 Minuten.

Für zusätzliche Verzögerungen sorgte kurz nach 12 Uhr ein querliegender Lkw auf der Süd Autobahn (A2) zwischen Villach-Warmbad und Villach-Faaker See. Durch die Aufräumarbeiten war nur der Pannenstreifen in beide Richtungen frei, ein kilometerlanger Stau bildete sich rasch.

ÖAMTC-Services:

Informieren Sie sich vorab in unserem Verkehrsservice unter www.oeamtc.at/verkehrsservice oder in der App www.oeamtc.at/apps über die aktuelle Verkehrslage.

(Forts. möglich)

Dzana Poturovic, BSc.

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