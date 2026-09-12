  • 12.09.2026, 11:39:02
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Alexander Zverev vs. Ben Shelton: Das US Open Herren-Finale am Sonntag um 19:30 Uhr live auf JOYN & PULS 4

Showdown in Flushing Meadows: Holt Ben Shelton als erster US-Amerikaner seit Andy Roddick 2003 den Titel oder krönt sich Alexander Zverev zum zweifachen Grand-Slam-Champion?

Wien (OTS) - 

Am Sonntag stehen sich im großen Herren-Finale der US Open Alexander Zverev und US-Lokalmatador Ben Shelton ab 19:30 Uhr live im Free-TV auf PULS 4 und im Stream auf JOYN gegenüber. Nach seinem ersten Grand Slam-Triumph (French Open 2026) will der deutsche Top-Star Zverev nach dem zweiten Major-Titel greifen. Für Shelton ist es das erste Endspiel bei einem Grand-Slam-Turnier. Im direkten Duell hat Zverev mit fünf Siegen aus fünf Spielen die Nase vorne. Mario Hochgerner führt als Kommentator durch den Tennisabend, unterstützt von den beiden Experten Stefan Koubek und Dennis Novak.

Im großen Damen-Finale der US Open stehen sich am Samstagabend um 22:00 Uhr live auf PULS 4 & JOYN im Arthur Ashe Stadium Vorjahressiegerin Aryna Sabalenka und die kommende Nummer eins der Tennisweltrangliste Jelena Rybakina gegenüber. Sabalenka steht zum vierten Mal in Folge im US Open Finale und greift nach dem dritten Titel en suite. Die zweifache Grand-Slam-Siegerin Rybakina will ihren ersten US Open-Titel feiern. Kommentiert wird die Partie von Bianca Ambros, als Experte analysiert Stefan Koubek das Geschehen.

Die US Open Final-Spiele der Damen und Herren live auf PULS 4 & JOYN:

Aryna Sabalenka vs. Jelena Rybakina am Samstag, 12. September 2026 um 22:00 Uhr live auf PULS 4 & JOYN
Kommentatorin: Bianca Ambros
Experte: Stefan Koubek

Alexander Zverev vs. Ben Shelton am Sonntag, 13. September 2026 um 19:30 Uhr live auf PULS 4 & JOYN
Kommentator: Mario Hochgerner
Experte: Stefan Koubek & Julian Knowle

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Lukas Strecker
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