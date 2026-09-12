EuroMillionen: Europot in Salzburg geknackt – 111 Millionen Euro Gewinn

Wien (OTS) -

Österreich hat einen neuen Europot-Gewinner und damit eine:n neue:n Multimillionär:in. Denn nach neun erfolglosen Versuchen ist es am gestrigen Freitag, den 11. September, gelungen, den Europot bei EuroMillionen zu knacken. Der war mittlerweile auf mehr als 111 Millionen Euro geklettert, und gelungen ist dieses Kunststück jemandem, der in Salzburg seinen Wettschein abgegeben hatte. Drei Tipps waren auf dem Normalschein angekreuzt, was gar nicht nötig gewesen wäre, denn gleich im ersten befanden sich die „5 plus 2 Richtigen“. Was jedoch nötig war: Dass auf dem Wettschein eine Laufzeit von zwei Ziehungen angekreuzt war, denn erst bei der zweiten Ziehung stellte sich der Erfolg ein.

Exakt 111.516.282 Euro beträgt der Gewinn, und das ist der dritte dreistellige Millionengewinn in Österreich und damit auch der dritthöchste Gewinn in der 40-jährigen Geschichte der Österreichischen Lotterien.

Weitere Zahlen, Daten und Fakten aus der EuroMillionen Statistik

Es war dies der erste Europot-Gewinn seit rund eineinhalb Jahren in Österreich; damals, im März 2025 gelang einem win2day-User der absolute Rekordgewinn von 250 Millionen Euro.

An zweiter Stelle der österreichischen Hochgewinnstatistik liegt jener win2day-User, der im Dezember 2023 exakt 240 Millionen Euro gewonnen hatte.

Es war das 20. Mal, dass der Europot in Österreich geknackt wurde.

Die wohl interessanteste Runde war wohl jene im August 2023, als gleich 38 Spielteilnehmer:innen mit einem gemeinsamen Anteilsschein den mit 72 Millionen Euro gefüllten Europot knacken konnten. Je nach Anzahl der gehaltenen Anteile konnten die Glückspilze von 1,15 Millionen bis 5,73 Millionen als Gewinn einstreifen. Es gab 38 Millionäre in Österreich in einer einzigen Runde.

Neben diesen „38 auf einen Streich“ gelang es noch 44 weiteren Österreicher:innen, einen Gewinn in Millionenhöhe (sei es über „5 plus 2 Richtige“ oder aber auch über „5 plus 1 Richtige“) zu erzielen, sodass es in Österreich insgesamt bereits 82 Millionär:innen durch EuroMillionen gibt.

International betrachtet gab es bereits 78 mal einen Gewinn von 100 Millionen Euro oder mehr, und der jüngste Salzburger Gewinn rangiert dabei an 64. Stelle.

Über EuroMillionen

Mit dem Slogan „Werden Sie reicher als reich“ startete die europäische Lotterie „EuroMillionen“ im Jahr 2004 in den Ländern Frankreich, Spanien, England, Österreich, Belgien, Irland, Luxemburg, Portugal und der Schweiz.

Die Spielformel lautet „5 aus 50“ plus „2 aus 12“. Der erste Gewinnrang heißt Europot. Ein EuroMillionen Tipp kostet 2,50 Euro. Ziehung finden jeweils Dienstag und Freitag statt. Tipps können in der Annahmestelle, über die Spieleseite win2day oder die Lotterien App abgegeben werden. Annahmeschluss ist jeweils am Tag der Ziehung um 20.00 Uhr.