Illegales Glücksspiel an mehreren Orten in Wien aufgedeckt

Wien (OTS) -

Im Rahmen einer Schwerpunktaktion gegen illegale Wettaktivitäten führten die Gruppe Sofortmaßnahmen und die Finanzpolizei letzten Donnerstag Kontrollen in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus, Wien-Ottakring sowie Wien-Hernals durch. Die Aktion wurde durch das Landeskriminalamt Wien, dem Arbeitsmarktservice, die Wiener Netze, die MA 6 (Erhebungs- und Vollstreckungsdienst), die MA 36 (Veranstaltungsbehörde) und die MA 59 (Marktamt) begleitet.

Dabei wurden in einer Wohnung in Wien-Ottakring mehrere illegale Glücksspielautomaten vorgefunden. Da keine Person in der Wohnung anwesend war, wurde die Türe von der Finanzpolizei behördlich geöffnet. Im Zuge der Kontrolle wurde festgestellt, dass seit mehreren Jahren illegal Strom bezogen wurde, um die gesamte Wohnung, darunter die Automaten, zu betreiben. Die vorgefundenen Glücksspielautomaten wurden seitens der Finanzpolizei beschlagnahmt. Der illegale Strombezug wurde vor Ort unterbrochen und entsprechende Anzeigen wurden gelegt.

Bei einer weiteren Kontrolle in einem Hinterzimmer eines Lokals in Wien-Hernals wurde ebenfalls illegal Glücksspiel betrieben. In diesem Lokal wurde illegal Gas bezogen.

In einem weiteren Lokal in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus wurde darüber hinaus ein Schwarzarbeiter vorgefunden und aufgrund des Fremdenrechts verhaftet. Wegen Abgabenrückständen wurden außerdem Pfändungen durchgeführt.

Seitens des Magistrats wurden mehrere Anzeigen, darunter wegen des Verstoßes nach dem Tabak- und Nichtraucher*innenschutzgesetzes sowie wegen des Verstoßes nach der Gewerbeordnung, darunter wegen unbefugter Gewerbeausübung, gelegt.

Walter Hillerer, Leiter der Gruppe Sofortmaßnahmen, betont: „Illegale Wett- und Glücksspielangebote können betrügerisch sein und verschaffen sich einen unfairen Vorteil gegenüber jenen Betrieben, die sich an alle Regeln halten. Als Gruppe Sofortmaßnahmen handeln wir dort, wo Gesetze gebrochen werden. Der gestrige Einsatz zeigt, dass wir gemeinsam mit anderen Dienststellen diesem Auftrag mit aller Entschlossenheit nachkommen.“

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