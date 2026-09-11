Hanger: „Wann räumt Kickl endlich in eigenen Reihen auf?“

Wien (OTS) -

„Der nächste Medienbericht wirft die schon überfällige Frage auf: Wann räumt Kickl endlich in den eigenen Reihen auf? Laut einem ‚Kurier‘-Bericht soll ein Identitärer, den das Bundesheer als ‚nicht sicher‘ eingestuft hat, in der FPÖ-Niederösterreich Fuß gefasst haben. Eine Aufklärung dieser Anschuldigungen sollte eigentlich im Interesse jeder demokratischen Partei sein, die FPÖ zeigt jedoch keine Anzeichen, den Sachverhalt klarzustellen. Stattdessen flüchtet man sich in fadenscheinige Ausreden. FPÖ-NÖ-Chef und Landeshauptfrau-Stellvertreter Udo Landbauer muss aufhören, mit dem Finger auf den Staatsschutz zu zeigen, und endlich im eigenen Haus aufräumen. Rechtsextreme haben auf Gehaltslisten von demokratischen Parteien nichts verloren“, so der Nationalratsabgeordnete der Österreichischen Volkspartei Andreas Hanger.