  • 11.09.2026, 15:49:32
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Gödl: „Herbert Kickls Freunde plaudern aus dem Nähkästchen – das ist Kickls ,dritte Republik‘“

Blaue Schwesterpartei gibt zu verstehen, dass sie von FPÖ geforderte ,Remigration‘ mit Waffengewalt umsetzen wollen

Wien (OTS) - 

„Herbert Kickls Freunde plaudern aus dem Nähkästchen: Ulrich Siegmund von der gesichert rechtsextremen AfD in Sachsen-Anhalt hat zu verstehen gegeben, dass sie das von der Identitären Bewegung getragene und von der Kickl-FPÖ politisch propagierte Konzept einer ,Remigration‘ mit Waffengewalt umsetzen wollen. Während sich FPÖ-Chef Herbert Kickl im ORF-Sommergespräch noch zugeknöpft gegeben hat und Details zu seinen ,Remigrations‘-Fantasien schuldig blieb, hat die blaue Schwesterpartei damit beinhart ausbuchstabiert, was die Achse AfD und Identitäre Bewegung hinter verschlossenen Türen tatsächlich plant. Massenhafte Deportation ausländischer Staatsangehöriger, Unterdrückung von Frauen und die Verfolgung politisch Andersdenkender mit gewaltsamen Mitteln: Das ist Kickls ,dritte Republik‘“, betont ÖVP-Klubobmann und Sicherheitssprecher Ernst Gödl.

„Wir beobachten mit großer Sorge, dass Kickl und die Seinen sich mit bekennenden Rechtsextremen und Neonazis verbünden und daran arbeiten, rechtsextremes Gedankengut salonfähig zu machen. Echte Patrioten öffnen nicht jenen, die unsere Demokratie zerstören wollen, Tür und Tor, verschaffen ihnen nicht als Mitarbeiter Zutritt zum Parlament und laden sie schon gar nicht auf Steuerzahlerkosten als Ehrengäste einer Parteiveranstaltung in die Hofburg. Dass Kickl den Mantel des Schweigens über die fragwürdigen Verbindungen seiner Partei zu rechtsextremen Kreisen hüllt, spricht eine deutliche Sprache und zeigt einmal mehr: Mit Kickl ist kein Staat zu machen“, so Gödl abschließend.

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