BMWKMS: ORF-Zukunftsforum – Ergebnisse und Dank an alle Teilnehmer:innen

Wien (OTS) -

Das vom Vizekanzler und Medienminister Andreas Babler initiierte ORF-Zukunftsforum zur Weiterentwicklung des ORF ging heute unter dem Motto „Offen. Relevant. Für alle.“ in seinen zweiten und letzten Tag.

Der zweite Tag startete vor rund 200 Teilnehmer:innen mit einer Keynote von Susanne Wille, Generaldirektorin der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG). Die Medienmanagerin gab Einblicke in die Erfahrungen der SRG, die sich in den vergangenen Jahren mit politischen Kampagnen gegen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk konfrontiert sah. Sie betonte dabei insbesondere die Bedeutung des Dialogs mit dem Publikum: Öffentlich-rechtliche Medien müssten vermitteln, wofür sie stehen, welchen gesellschaftlichen Auftrag sie erfüllen und welchen Wert sie für eine demokratische Gesellschaft haben.

Danach führten die Teilnehmer:innen die bereits am Vortag begonnenen Diskussionen und Gespräche in den fünf Arbeitsgruppen fort. Die Ergebnisse dieser Arbeitsgruppen sind auf der Website des ORF-Zukunftsforums zum Download bereit: https://www.bmwkms.gv.at/orf-zukunftsforum/prozess.html#arbeitsgruppen

„Wir haben in den vergangenen zwei Tagen viele konkrete Vorschläge aus den Arbeitsgruppen gehört: Der ORF muss etwa von seinen digitalen Fesseln befreit werden, er braucht mehr Formate für junge Menschen, Veränderungen in den Gremien und eine stärkere Zusammenarbeit mit privaten Medienhäusern“, so Medienminister und Vizekanzler Andreas Babler. Zugleich betonte er die Rolle des ORF als „einen der wichtigsten Partner unserer Kreativwirtschaft, unserer Künstler:innen und unseres Sports“. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk schaffe etwa wichtige Sichtbarkeit für den österreichischen Film, die heimische Musik sowie für Österreichs Athlet:innen.

Abschließend bedankte sich Vizekanzler und Medienminister Babler bei den Teilnehmer:innen, Organisator:innen und Redner:innen: „Mein großer Dank gilt allen, die diese zwei Tage möglich gemacht haben: bei den internationalen Gästen, die uns wichtige Einblicke, Wissen und Erfahrungen geliefert haben und bei jenen, die so intensiv und beherzt diskutiert haben. Ich bin froh, dass Sie diesen Raum für mutige Gedanken genutzt haben und bin überzeugt, dass ein so offener Prozess am Ende zu besseren Entscheidungen führt. Vor allem aber danke ich für die Bereitschaft, gemeinsam an der Zukunft einer Institution zu arbeiten, die uns allen gehört. Das Zukunftsforum endet zwar, aber die Arbeit an der ORF-Reform geht nun in die nächste Phase.“

Alle weiteren Informationen zum ORF-Zukunftsforum des Medienministeriums, die Ergebnisse der Online-Konsultation, der Fokusgruppen und des Jugend-Workshops sowie die Videos der Vorträge finden Sie unter: www.orf-zukunftsforum.at