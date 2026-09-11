AVISO: Sport Executive Circle Vienna – Sport als Wirtschaftsfaktor im digitalen Zeitalter

Wien (OTS) -

Wie verändert die Digitalisierung die Finanzierung des Sports? Welche Rolle spielen Unternehmen, Sponsoren und Investoren künftig? Und wie kann Wien die Chancen der wachsenden internationalen Sportwirtschaft für den Wirtschaftsstandort nutzen?

Diesen Fragen widmet sich der erste Sport Executive Circle Vienna am 17. September 2026 in Wien. Das neue Format bringt führende Persönlichkeiten aus Sport, Wirtschaft und Finanzwelt zusammen und rückt den Sport als Wirtschafts-, Innovations- und Standortfaktor in den Mittelpunkt.

Unter dem Titel „Neue Wege der Sportfinanzierung im digitalen Zeitalter“ diskutieren:

Michael Strugl, Vorstandsvorsitzender Verbund AG

Susanne Riess, Präsidentin Sporthilfe Österreich

Julian Hadschieff, Präsident des Österreichischen Behindertensportverbandes und Gründer der Humanocare Group

Markus Kretschmer, Geschäftsführer MK Consulting GmbH und Sportmanagement-Experte

Hans Niessl, Präsident Sport Austria

Lizz Görgl, ehemalige Skiweltmeisterin, Unternehmerin und Keynote-Speakerin

Erwin van Lambaart, CEO Casinos Austria AG

Im Fokus stehen neue Finanzierungs- und Sponsoringmodelle, Digitalisierung und Künstliche Intelligenz, Investitionen sowie die zunehmende wirtschaftliche Bedeutung des Sports für Österreich und den Standort Wien.

Termin

Donnerstag, 17. September 2026

Einlass: 17:00 Uhr

Beginn: 17:30 Uhr

Ort: Skybar Wien

Medienvertreter:innen sind herzlich eingeladen, an der Veranstaltung teilzunehmen. Im Rahmen des Events besteht auch die Möglichkeit für Interviews und persönliche Gespräche mit ausgewählten Teilnehmer:innen des Panels.

Wir bitten um Medienakkreditierung unter: [email protected]



Über den Sport Executive Circle Vienna

Der Sport Executive Circle Vienna wurde von Paul Leitenmüller, CEO von LEADERSNET, und Kommunikationsexpertin Julia Ecker ins Leben gerufen. Ziel der Initiative ist es, Sport, Wirtschaft, Politik und Finanzwelt stärker miteinander zu vernetzen und Wien langfristig als einen der führenden europäischen Standorte für Sportbusiness und Innovation zu positionieren.