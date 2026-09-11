„Thema“: Gehen gegen Gewalt – Betroffene Frauen machen mobil

Wien (OTS) -

Christoph Feurstein präsentiert im Chronikmagazin „Thema“, das ab Montag, dem 14. September 2026, mit Österreichischer Gebärdensprachdolmetschung (ÖGS) ausgestrahlt wird, um 21.10 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON folgende Beiträge:

Gehen gegen Gewalt – Betroffene Frauen machen mobil

In Marchtrenk in Oberösterreich hat ein Mann mutmaßlich seine Ehefrau mit Alkohol betäubt und gemeinsam mit einem weiteren Beschuldigten zu Tode vergewaltigt. Seit Beginn dieses Jahres zählen Gewaltschutzorganisationen bereits 18 Femizide und 45 Fälle schwerer Gewalt gegen Frauen. „Es beginnt schon früh, wenn Kinder sehen, wie Eltern miteinander umgehen. Respektlosigkeit und Gewalt sind da oft etwas Normales“, sagt Brigitta Scharinger, deren Tochter Jenni einem Femizid zum Opfer gefallen ist. Sie sieht es als ihre Aufgabe, gemeinsam mit anderen betroffenen Frauen aufzuklären und für mehr Prävention und Opferschutz zu kämpfen. „Besonders am Land wird oft weggeschaut. Häusliche Gewalt wird als Privatsache angesehen“, sagt die gebürtige Niederösterreicherin und Gewaltopfer Renate Montigel vom Verein „Frauen für Frauen“. „Thema“ hat die Teilnehmerinnen beim „Gehen gegen Gewalt“ im Weinviertel begleitet. Eva Kordesch und Andrea Poschmaier berichten.

Wem gehört der Berg?

„Halt dein Maul, ich bin Bergführer!“ Eine auf Video aufgezeichnete Auseinandersetzung zwischen einem steirischen Bergführer und zwei Bergsteigern aus Polen am Großglockner sorgt für Aufregung und wirft Fragen auf: Welche Vorbildfunktion haben Bergführerinnen und Bergführer? Wie gehen wir miteinander um am Berg? Was ist aus dem vielbeschworenen Zusammenhalt am Berg geworden? Allein den Großglockner erklimmen pro Jahr mehr als 5.000 Menschen. Sind im Wettlauf nach Erlebnissen und Gipfelsiegen Konflikte am Berg vorprogrammiert? Oliver Rubenthaler und Michaela Rädler berichten.

Hund statt Kind

„Unsere Hündin ist unser Baby. Wir möchten ihr das schönste Leben bieten“, sagt Jürgen Platzer. Seine Frau und er wollen keine Kinder. Ihre Mini-Bullterrier-Hündin Phoebe hat für sie das Familienglück vor elf Jahren komplett gemacht. Mit dieser Entscheidung sind sie nicht allein. Während Hunde voll im Trend liegen, sinkt die Geburtenrate weiter. Was steckt hinter der bewussten Entscheidung gegen Kinder und warum wollen Menschen trotzdem gerne Verantwortung übernehmen? Savanka Schwarz hat nachgefragt.