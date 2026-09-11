50 Jahre Wohnpark Alt-Erlaa: Ikone des Wiener Wohnbaus feiert Jubiläum und startet klimafit in die Zukunft

Wien (OTS) -

Seit 50 Jahren prägt der Wohnpark Alt-Erlaa das Wiener Stadtbild und gilt weit über die Stadtgrenzen hinaus als eines der bekanntesten Beispiele für qualitätsvollen sozialen Wohnbau. Rund 9.000 Menschen leben heute in der von Architekt Harry Glück geplanten „Stadt in der Stadt“. Zum Jubiläum wurde die Erfolgsgeschichte des Wohnparks bei einem Festakt gewürdigt. Gleichzeitig richtet sich der Blick klar nach vorne: Mit der umfassenden thermischen Sanierung und Dekarbonisierung wird Alt-Erlaa für die nächsten Jahrzehnte zukunftsfit gemacht.

„Der Wohnpark Alt-Erlaa galt bei der Errichtung und gilt bis heute als wohnpolitisches Vorzeigeprojekt. Das Ziel war damals, alles, was die Bewohnerinnen und Bewohner brauchen, an einem Ort zu finden: Freizeiteinrichtungen, Gesundheits- und Nahversorgung und eine gute Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel. Was damals gut gelungen ist, ist bis heute Vorbild moderner Stadtplanung. Die hohe Zufriedenheit mit über 90 Prozent gibt dem Projekt bis heute recht. Nun war es an der Zeit, Alt-Erlaa ins nächste Zeitalter zu bringen und das ist mit zahlreichen Maßnahmen zur Dekarbonisierung und thermischen Sanierung erneut gelungen. Leistbarer und moderner Wohnbau hat in Wien nicht nur lange Tradition, sondern ist der Schlüssel, dass Wohnen weiterhin für alle Menschen in unserer Stadt verfügbar ist und bleibt“, so Bürgermeister Michael Ludwig.

Ein Wohnpark, der seiner Zeit voraus war

Als Alt-Erlaa vor 50 Jahren eröffnet wurde, war die Anlage in vielerlei Hinsicht visionär. Großzügige Grünräume, private Terrassen und Balkone, Gemeinschaftseinrichtungen, Vereine und Möglichkeiten zur Mitbestimmung waren von Beginn an Teil des Konzepts. Trotz der Größe der Anlage wird Alt-Erlaa von seinen Bewohnerinnen und Bewohnern nicht als anonyme Großsiedlung, sondern als lebendiger Wohn- und Lebensraum wahrgenommen.

„Der Wohnpark Alt-Erlaa steht wie kaum andere Gebäude, symbolisch für eine Epoche der Geschichte des Wiener Wohnbaumodells und wird zu Recht als leuchtendes Beispiel für sozialen Wohnbau international gerne herangezogen. Die Wohnzufriedenheit ist ungebrochen auf einem dermaßen hohen Niveau, dass mittlerweile Generationen von Familien den Wohnbau ihr zu Hause nennen. Durch die umfangreiche Sanierung und Dekarbonisierung wird der Wohnpark auch kommenden Generationen ein hochqualitatives leistbares Heim bieten können und an Attraktivität weiter dazugewinnen“, so Wohnbaustadträtin Elke Hanel-Torsch.

Ein Stück Liesing – und ein Zuhause für 9.000 Menschen

Für den 23. Bezirk ist der Wohnpark seit fünf Jahrzehnten ein prägender Bestandteil des Bezirkslebens. Neben seiner architektonischen Besonderheit sind es vor allem die Menschen, Vereine und Initiativen, die Alt-Erlaa zu einem lebendigen Stadtteil machen.

„Der Wohnpark Alt-Erlaa zeigt eindrucksvoll was gelingt, wenn innovative Ideen und eine starke Gemeinschaft zusammenkommen. Die visionäre Planung von Architekt Harry Glück, das Engagement der Bewohnerinnen und Bewohner und die soziale Verantwortung des Bauträgers haben ihn zu einem Vorzeigeprojekt weit über die Grenzen Liesings hinaus gemacht“, sagt Bezirksvorsteher Gerald Bischof.

Größtes thermisches Sanierungsprojekt Österreichs

Das Jubiläum fällt mit dem Start eines außergewöhnlichen Zukunftsprojekts zusammen: Die GESIBA saniert insgesamt 3.182 Wohnungen in den Blöcken A, B und C umfassend thermisch. Rund 24.000 Fenster sowie Terrassen- und Loggiatüren werden getauscht, zusätzlich werden die Fassaden und Dämmungen erneuert. Die gesamte Sanierungsfläche umfasst rund 103.000 Quadratmeter.

Ein weiterer zentraler Bestandteil ist die Umstellung der Energieversorgung: 780 Tiefensonden werden bis in rund 150 Meter Tiefe eingebracht. Damit soll künftig klimafreundlicher und effizienter geheizt und gekühlt werden. Der Heizwärmebedarf soll durch die Maßnahmen voraussichtlich um rund 50 Prozent sinken. Die Fertigstellung ist bis Ende 2028 vorgesehen.

„Wir feiern heute 50 Jahre Alt-Erlaa und gleichzeitig legen wir den Grundstein für die nächsten 50 Jahre. Unser Ziel ist es, die besonderen Qualitäten des Wohnparks zu bewahren und gleichzeitig dort zu investieren, wo Weiterentwicklung notwendig ist. Mit der thermischen Sanierung und Dekarbonisierung setzen wir eines der größten Projekte dieser Art in Europa um. Alt-Erlaa soll auch in Zukunft ein Ort bleiben, an dem Menschen gerne und leistbar wohnen“, sagt AEAG-Vorstand Paul Steurer.

Vorbild für die Zukunft des Wohnbaus

Die Sanierung von Alt-Erlaa zeigt, dass Klimaschutz und leistbares Wohnen gemeinsam gedacht werden können. Gerade bei großen Bestandswohnanlagen liegt ein wesentlicher Hebel für die Energiewende. Mit dem Projekt wird der Wohnpark nicht nur energetisch verbessert, sondern auch langfristig als attraktiver Wohnstandort gesichert.

„Alt-Erlaa war vor 50 Jahren ein Vorzeigeprojekt, weil hier Wohnen neu gedacht wurde. Heute haben wir die Chance, diese Geschichte fortzuschreiben. Die Herausforderung besteht darin, die Qualitäten des Bestands zu erhalten und gleichzeitig neue Antworten auf Klimaschutz, Energieeffizienz und die Anforderungen der kommenden Jahrzehnte zu geben. Alt-Erlaa soll deshalb auch künftig für Innovation, Lebensqualität und leistbares Wohnen stehen“, so AEAG-Vorstandsmitglied Roland Böhm.

50 Jahre Alt-Erlaa in Zahlen

50 Jahre Wohnpark Alt-Erlaa

rund 9.000 Bewohnerinnen und Bewohner

rund 90 % Wohnzufriedenheit

3.182 Wohnungen werden thermisch saniert

rund 25.000 Fenster sowie Terrassen- und Loggiatüren

rund 103.000 m² Sanierungsfläche

780 Tiefensonden mit rund 150 Metern Tiefe

rund 50 % weniger Heizwärmebedarf durch die thermischen Maßnahmen

Alt-Erlaa hat vor 50 Jahren gezeigt, wie zukunftsorientierter sozialer Wohnbau aussehen kann. Mit der Sanierung wird diese Idee für die nächsten Generationen weitergeschrieben.



