ORF-„Pressestunde“ mit Gabriel Felbermayr, Direktor Wirtschaftsforschungsinstitut, WIFO

Wien (OTS) -

2026 war und bleibt turbulent – politisch und wirtschaftlich. Der Rohölpreis klettert wieder – das ist an den Tankstellen spürbar. Die Energiepreise könnten demnächst deutlich zulegen – bis zu 30 Prozent sagen einzelne Energieexperten und die Österreichische Nationalbank revidiert ihre Wachstumsprognose nach unten. Nachhaltige Besserung scheint nicht in Sicht. Wie lange funktioniert Leben in Krisenzeiten, wirtschaftlich und gesellschaftspolitisch? Wer profitiert politisch? Wie viel Reformeifer gibt es hierzulande und wie kann Politik Reformen so erklären, dass die Bevölkerung mitgeht?

Die Fragen in der „Pressestunde“ am Sonntag, dem 13. September 2026, um 11.05 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON stellen Christina Traar, „Kleine Zeitung“ und Christoph Varga, ORF.