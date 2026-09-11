Lotto: Mit 11 Millionen Euro hoch hinaus, tief runter oder einfach „am Boden bleiben“

Wien (OTS) -

Die Kombination aus Erwartungen, Erfahrungen und Wahrscheinlichkeit würde am Sonntag für einen Solo-Sechser nach dem Achtfachjackpot sprechen, denn: Die Österreichischen Lotterien erwarten bis zur Ziehung rund 8,6 Millionen Tipps und haben in der Vergangenheit die Erfahrung gemacht, dass mit 8,6 Millionen abgegebenen Tipps etwa zwei Drittel aller möglichen (8.145.060) Tipp-Varianten tatsächlich gespielt werden. Somit wäre ein Solo-Sechser die logische Folge, aber es kann natürlich auch ganz anders kommen. In beide Richtungen, wobei ein Neunfachjackpot etwas noch nie Dagewesenes wäre.

Wie auch immer. Erfüllen sich die Erwartungen und werden diese 8,6 Millionen Tipps bis Sonntag, 19 Uhr gespielt, dann warten 11 Millionen Euro im Sechser Gewinntopf. Ein Solo-Sechser würde den vierthöchsten Gewinn in der Lotto Geschichte bedeuten, und damit ließe sich schon so mancher Traum verwirklichen.

Was tun mit 11 Millionen Euro?

Lotto Gewinner:innen in Österreich sind zum überwiegenden Teil vernünftig und nennen dem Hochgewinnbetreuer gegenüber in erster Linie, dass sie sich ihre Wohnsituation verbessern – Eigentum statt Miete, Haus statt Wohnung, ein Zweitwohnsitz im Grünen – und für das Alter vorsorgen wollen.

Es ginge aber auch ein bisschen extravaganter, um nicht zu sagen: verrückter. Hier ein paar außergewöhnliche Möglichkeiten, den Gewinn zu verwenden: Für 11 Millionen Euro stünde einem frei, unterzutauchen, in die Luft zu gehen oder einfach am Boden zu bleiben. Hier jeweils ein Beispiel:

Wer sich das luxuriöseste und teuerste Hotelzimmer leisten will, der muss abtauchen, denn es befindet sich unter Wasser: Im Lover's Deep Luxury Submarine Hotel in den karibischen Gewässern vor der Insel St. Lucia könnte man gut zwei Monate – mit Partner:in gut einen Monat – lang wohnen, denn eine Nacht kostet dort pro Person rund 150.000 Euro. Mit eigenem Butler und Koch, sowie Blick auf die Unterwasserwelt.

Wer lieber hoch hinaus will, könnte gleich ein paar Tickets ins All buchen, an die Grenze des Weltraums fliegen und echte Schwerelosigkeit erleben: Ein suborbitaler Flug mit Anbietern wie Virgin Galactic oder Blue Origin kostet rund 1 Million Euro.

Wer bodenständig bleiben will, der kauft sich seine eigene Karibikinsel: Die gibt es schon ab 1 bis 5 Millionen Euro. Mit dem Restbudget könnte man dann sein eigenes „Königreich“ inklusive Festung und eigener Flagge errichten.

Wer es auf längerfristig anlegt, der könnte 60 Jahre lang monatlich 15.000 Euro ausgeben, und das wären immerhin täglich 500 Euro.

Quicktipp, Normalschein oder Systemschein?

Es sind größtenteils Quicktipps, die da durch die Leitungen huschen und verspeichert werden. Bei großen Jackpots hat der Quicktipp mit 55 Prozent den absolut größten Anteil am gesamten Tippaufkommen; 35 Prozent entfallen auf den Normalschein, werden also händisch angekreuzt, und 10 Prozent auf den Systemschein. Und exakt dieses Verhältnis ergibt sich, wenn man jene 98 Sechser analysiert, die nach Fünf-, Sechs-. Sieben- und Achtfachjackpots getippt wurden: 54 wurden per Quicktipp erzielt, 35 per Normalschein und 9 per Systemschein.

Entscheidend für die Chance zu gewinnen ist nicht die Art, sondern die Anzahl der Tipps. Mit einem einzigen Tipp liegt die Wahrscheinlichkeit auf einen Sechser bei rund 1:8 Millionen, schon ein zweiter Tipp verdoppelt die Chance auf 1:4 Millionen. Und so weiter.