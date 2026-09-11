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AVISO: LINKS ruft zu Protesten gegen das rassistische Kopftuchverbot auf

LINKS ruft zum Boykott des Kopftuchverbots auf: Montag, 14.09. um 8:30 Uhr vor dem Bildungsministerium (Minoritenplatz 5, 1010 Wien)

Wien (OTS) - 

Seit Montag gilt in Österreich das neue Kopftuchverbot für Schülerinnen unter 14 Jahren. Für LINKS ist klar: “Wir scheißen auf dieses rassistische Verbot und rufen zum Boykott auf”.

Das Gesetz trifft gezielt muslimische Mädchen und schreibt ihnen vor, was sie in der Schule tragen dürfen. Dabei hat der Verfassungsgerichtshof bereits 2020 ein vergleichbares Kopftuchverbot aufgehoben. Der VfGH stellte damals fest, dass ein selektives Verbot, das eine bestimmte religiöse Gruppe trifft, gegen den Gleichheitsgrundsatz in Verbindung mit dem Recht auf Religionsfreiheit verstößt.

LINKS ruft zu Protesten gegen das rassistische Verbot und zum Schulstreik am 09. Oktober auf. Gerade weil gegen das neue Gesetz bereits verfassungsrechtliche Bedenken bestehen, dürfen Lehrer*innen nicht zu Vollstreckerinnen eines Gesetzes gemacht werden, das muslimische Mädchen ausgrenzt und ihre religiöse Zugehörigkeit zum Problem macht.

Presseaktion Kopftuchverbot: LINKS ruft zum Boykott auf

Seit Montag gilt das Kopftuchverbot für Mädchen unter 14 Jahren. LINKS kritisiert den antimuslimischen Rassismus hinter dem Verbot und ruft zum Boykott auf. LINKS-Presseaktion vor dem Bildungsministerium, Minoritenplatz 5, 1010 Wien, am Montag, 14.09. um 8:30 Uhr.

Datum: 14.09.2026, 08:30 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Bildungsministerium
Minoritenplatz 5
1010 Wien

Rückfragen & Kontakt

LINKS Wien
Dione Azemi
Telefon: +43 664 236 03 14
E-Mail: [email protected]

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[Montag, 14.09.2026, 08:30]

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