- 11.09.2026, 13:00:32
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Medieneinladung zur Österreich-Premiere des europäischen Spionage-Thrillers THE TRAIN
Wien (OTS) -
Ort: HOLLYWOOD Megaplex Gasometer
Österreich-Premiere des europäischen Spionage-Thrillers THE TRAIN
Gesprächspartner für Interviews: Gottfried Rieck – Erbauer des Majestic Imperator Train de Luxe Boris Volodarsky – Regisseur und Spionage-Experte Anouk Auer – Schauspielerin aus THE TRAIN, Rolle: Olivia Stirling Dennis Dewall – Produzent & Schauspieler, Rolle: Major Alex Stirling Madalina Bellariu Ion - Schauspielerin, Rolle: Natalie Krug Ralf Möller VIP Gast (Gladiator, Conan) und Moderation Zeit: 17.45 Ticketabholung für vorab akkreditierte Medienvertreter am Presseschalter vor Saal 1 Adresse: HOLLYWOOD Megaplex Gasometer, Guglgasse 11, 1110 Wien Medienakkreditierungen vorab erforderlich unter: [email protected] Kontakt: Dr. Michael Rettenegger; [email protected]; +43 68184532441
Datum: 22.09.2026, 17:45 Uhr
Art: Pressetermine
Ort: HOLLYWOOD Megaplex Gasometer
Guglgasse 11
1110 Wien
Österreich
Rückfragen & Kontakt
Westside Studios
Telefon: +43 676 4303 729
E-Mail: [email protected]
Website: https://thetrainfilm.com
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