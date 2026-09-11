Medieneinladung zur Österreich-Premiere des europäischen Spionage-Thrillers THE TRAIN

Wien (OTS) -

Österreich-Premiere des europäischen Spionage-Thrillers THE TRAIN

Gesprächspartner für Interviews: Gottfried Rieck – Erbauer des Majestic Imperator Train de Luxe Boris Volodarsky – Regisseur und Spionage-Experte Anouk Auer – Schauspielerin aus THE TRAIN, Rolle: Olivia Stirling Dennis Dewall – Produzent & Schauspieler, Rolle: Major Alex Stirling Madalina Bellariu Ion - Schauspielerin, Rolle: Natalie Krug Ralf Möller VIP Gast (Gladiator, Conan) und Moderation Zeit: 17.45 Ticketabholung für vorab akkreditierte Medienvertreter am Presseschalter vor Saal 1 Adresse: HOLLYWOOD Megaplex Gasometer, Guglgasse 11, 1110 Wien Medienakkreditierungen vorab erforderlich unter: [email protected] Kontakt: Dr. Michael Rettenegger; [email protected]; +43 68184532441

Datum: 22.09.2026, 17:45 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: HOLLYWOOD Megaplex Gasometer

Guglgasse 11

1110 Wien

Österreich