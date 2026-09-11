  • 11.09.2026, 13:00:32
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Medieneinladung zur Österreich-Premiere des europäischen Spionage-Thrillers THE TRAIN

Wien (OTS) - 

Österreich-Premiere des europäischen Spionage-Thrillers THE TRAIN

Gesprächspartner für Interviews:

Gottfried Rieck – Erbauer des Majestic Imperator Train de Luxe
Boris Volodarsky – Regisseur und Spionage-Experte
Anouk Auer – Schauspielerin aus THE TRAIN, Rolle: Olivia Stirling
Dennis Dewall – Produzent & Schauspieler, Rolle: Major Alex Stirling
Madalina Bellariu Ion - Schauspielerin, Rolle: Natalie Krug 
Ralf Möller VIP Gast (Gladiator, Conan) und Moderation


Zeit: 17.45 Ticketabholung für vorab akkreditierte 
Medienvertreter am Presseschalter vor Saal 1
Adresse: HOLLYWOOD Megaplex Gasometer, 
Guglgasse 11, 1110 Wien

Medienakkreditierungen vorab erforderlich unter:  
[email protected]

Kontakt: Dr. Michael Rettenegger; [email protected]; 
+43 68184532441

Datum: 22.09.2026, 17:45 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: HOLLYWOOD Megaplex Gasometer
Guglgasse 11
1110 Wien
Österreich

Rückfragen & Kontakt

Westside Studios
Telefon: +43 676 4303 729
E-Mail: [email protected]
Website: https://thetrainfilm.com

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[Dienstag, 22.09.2026, 17:45]

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