SPÖ-Termine von 14. bis 20. September 2026

Wien (OTS) -

MONTAG, 14. September 2026

10.00 Uhr Bundesministerin Eva-Maria Holzleitner lädt zur Pressekonferenz und Studienpräsentation „Frauen in Aufsichtsräten“ mit Bernadette Allinger (Studienautorin) und Brigitte Ederer (Aufsichtsratsvorsitzende ÖBB-Holding). Anmeldung unter: [email protected] (Veranstaltungssaal, 2. OG, Palais Dietrichstein, Minoritenplatz 3, 1010 Wien).

12.00 Uhr Der Nationalrat tritt zu einer Sondersitzung zusammen (Parlament).

18.00 Uhr SPÖ-Nationalratsabgeordnete Petra Bayr nimmt an der Podiumsdiskussion zu „Sicherheit, Klima, Frieden – Zielkonflikte einer Welt im Umbruch“ in der Wiener Bildungsakademie teil (Praterstr. 25A, 1020 Wien).

19.00 Uhr Das Bruno Kreisky Forum lädt zur Podiumsdiskussion „Franco muss vergessen werden. 90 Jahre Spanischer Bürgerkrieg“ mit Philipp Blom, Aurora Mejia, Thomas Stölting, Irene Filip und Ute Sonnleitner. Anmeldung unter: https://www.kreisky-forum.org/veranstaltung/franco-muss-vergessen-werden-90-jahre-spanischer-buergerkrieg (Bruno Kreisky Forum, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

DIENSTAG, 15. September 2026

Bundesministerin Eva-Maria Holzleitner nimmt an der OECD Blue Sky Conference in Paris teil (bis 16. September).

Die Präsidentin der Parlamentarischen Versammlung des Europarats Petra Bayr nimmt an Gesprächen der Platform for Dialogue and Cooperation in Washington, D.C. teil (bis 17. September).

9.45 Uhr Anlässlich der Plenarsitzung des Europäischen Parlaments (14.-17.9.2026) findet ein Pressegespräch mit den SPÖ-EU-Abgeordneten Andreas Schieder und Hannes Heide statt (Europäisches Parlament Straßburg, Raum LOW R3.1 und online via Webex: https://europarl.webex.com/europarl/j.php?MTID=mc6b135f1bfb2886087f05a62d023a27b).

16.00 Uhr Anlässlich des Tages der Demokratie hält die Dritte Nationalratspräsidentin Doris Bures die Eröffnungsworte bei der Veranstaltung „Demokratie unter Druck“ (Parlament).

18.00 Uhr Bundesminister Markus Marterbauer und SPÖ-Abgeordneter Reinhold Binder im Rahmen der „Ordnen statt Spalten“-Tour im Freizeitpark Micheldorf (Ziehbergstr. 9, 4563 Micheldorf).

MITTWOCH, 16. September 2026

8.30 Uhr Die Präsidiale des Nationalrats tritt zu einer Sitzung zusammen (Parlament).

9.00 Uhr Die Präsidentin der Parlamentarischen Versammlung des Europarats Petra Bayr eröffnet gemeinsam mit Vertreter*innen des National Endowment for Democracy und weiterer Organisationen den Second Washington Dialogue (Washington).

10.00 Uhr Der Ministerrat tritt zu einer Sitzung zusammen (Bundeskanzleramt).

17.00 Uhr Dritte Nationalratspräsidentin Doris Bures und Staatssekretärin Michaela Schmidt nehmen an der Veranstaltung „200 Jahre Wiener Stadttempel – Festakt zur Wiedereröffnung“ teil (IKG Wien, Seitenstettengasse 4, 1010 Wien).

DONNERSTAG, 17. September 2026

7.00 Uhr Im Rahmen der „Ordnen statt Spalten“-Tour nimmt SPÖ-Bundesparteivorsitzender, Vizekanzler Andreas Babler an einer Verteilaktion in Mödling teil (Bahnhofsplatz 10, 2340 Mödling).

9.00 Uhr Die Präsidentin der Parlamentarischen Versammlung des Europarats Petra Bayr eröffnet die Konferenz „The Place of the Indigenous Peoples of the North, Siberia and the Far East in Present-Day and Future Russia“ (Washington).

13.00 Uhr Bundesministerin Eva-Maria Holzleitner besucht die MS Wissenschaft in Krems.

17.30 Uhr Staatssekretärin Michaela Schmidt nimmt am „Roten Sommergespräch“ der Sozialdemokratischen FreiheitskämpferInnen Tirol und des Renner Instituts Tirol teil (Gastgarten zur Eiche, Innstraße 85, 6020 Innsbruck).

18.00 Uhr Vizekanzler Andreas Babler nimmt an der Veranstaltung „4GameChangers Next“ in Wien teil (Julius-Meinl-Gasse 3/7, 1160 Wien).

19.00 Uhr Das Bruno Kreisky Forum lädt zur Podiumsdiskussion „Die Stadt von morgen – lebenswert, innovativ, produktiv und sozial gerecht“ mit Barbara Novak, Barbara Toth und Anna Thalhammer. Anmeldung unter: https://www.kreisky-forum.org/veranstaltung/die-stadt-von-morgen-lebenswert-innovativ-produktiv-und-sozial-gerecht (Bruno Kreisky Forum, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

FREITAG, 18. September 2026

Finanzminister Markus Marterbauer nimmt am Ecofin in Dublin teil (bis 19. September).

9.15 Uhr Bundesministerin Korinna Schumann und Bundesminister Wiederkehr laden zur Pressekonferenz „10 Jahre AusBildung bis 18“ in Wien. Um Anmeldung unter [email protected] wird gebeten (Regus DC Tower, Donau-City-Straße 7, 1220 Wien).

15.00 Uhr Sport-Staatssekretärin Michaela Schmidt besucht den Davis Cup in Wien.

(Schluss) ls/bj