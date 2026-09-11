US Open Damen-Finale am Samstag um 21:55 Uhr live auf JOYN & PULS 4

Wien (OTS) -

Im großen Damen-Finale der US Open stehen sich im Arthur Ashe Stadium Vorjahressiegerin Aryna Sabalenka und die neue Nummer eins der Tennisweltrangliste Jelena Rybakina gegenüber. Sabalenka steht zum vierten Mal in Folge im US Open Finale und greift nach dem dritten Titel en suite. Die zweifache Grand-Slam-Siegerin Rybakina will ihren ersten US Open-Titel feiern. Das Endspiel ist am Samstag um 21:55 Uhr live auf PULS 4 & JOYN zu sehen. Kommentiert wird die Partie von Bianca Ambros, als Experte analysiert Stefan Koubek das Geschehen.



Heute Abend stehen sich im Herren-Halbfinale Alexander Zverev und Karen Khachanov ab 20:40 Uhr live im Free-TV auf PULS 4 und im Stream auf JOYN gegenüber. Nach seinem ersten Grand Slam-Triumph (French Open 2026) will der deutsche Top-Star Zverev nach dem zweiten Major-Titel greifen. Mario Hochgerner führt als Kommentator durch den Tennisabend, unterstützt von den beiden Experten Stefan Koubek und Dennis Novak. Das New Yorker Publikum darf sich bereits auf einen heimischen Star im Finale freuen, denn Francis Tiafoe und Ben Shelton duellieren sich im zweiten Halbfinale.



US Open Halbfinale der Herren live auf PULS 4 & JOYN:



Alexander Zverev vs. Karen Khachanov am Freitag um 20:40 Uhr live auf PULS 4 & JOYN

Kommentator: Mario Hochgerner

Experte: Stefan Koubek & Dennis Novak



Die US Open Final-Spiele der Damen und Herren live auf PULS 4 & JOYN:



Aryna Sabalenka vs. Jelena Rybakina am Samstag, 12. September 2026 um 21:55 Uhr live auf PULS 4 & JOYN

Kommentatorin: Bianca Ambros

Experte: Stefan Koubek



Herren-Finale am Sonntag, 13. September 2026 um 19:30 Uhr live auf PULS 4 & JOYN

Kommentator: Mario Hochgerner

Experte: Stefan Koubek & Julian Knowle