  • 11.09.2026, 12:06:32
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AVISO: Superhelden-Mission in der Klinik Donaustadt

Mit Innenminister Gerhard Karner und Landespolizeivizepräsident Dieter Csefan – 14. September 2026, 10 Uhr

Wien (OTS) - 

Am 14. September 2026 überraschen Seiltechniker der WEGA und eine Polizistin des Landeskriminalamts Wien als Superhelden verkleidet die jungen Patientinnen und Patienten der Klinik Donaustadt. Im Rahmen der bereits achten Aktion seilen sich die Einsatzkräfte unter anderem aus einem Polizeihubschrauber ab. Auch Innenminister Gerhard Karner und Landespolizeivizepräsident Dieter Csefan werden die Aktion begleiten und die Kinder mit Geschenken überraschen.

Wann: 14. September 2026, 10 Uhr

Wo: Klinik Donaustadt, Wulzendorfstraße 1A, 1220 Wien, Pavillon 2 (Grünfläche)

Medienvertreterinnen und -vertreter sind herzlich eingeladen, die Aktion zu begleiten. Für die Teilnahme ist eine Akkreditierung notwendig.

Akkreditierungs-Link: https://tinyurl.com/2s3pxm3r.

Rückfragen & Kontakt

Landespolizeidirektion Wien / Pressestelle
Chefinspektorin Michaela Rossmann
Mobil: +43 664 614 37 15
[email protected]

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