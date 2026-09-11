FPÖ-Fiedler/FJ-Sommer/FPÖ-Scherzer: „Berufsschultour 2026: Tolle Fortsetzung in Schrems“

St. Pölten/Schrems (OTS) -

Der blaue Bus rollt und rollt: Dieses Mal stoppte die Freiheitliche Berufsschultour "Lehre. Leistung. Heimat." am Donnerstag, 10. September 2026, in Schrems (Bezirk Gmünd). „Unsere Lehrlinge sind unsere Zukunft. Unser Nachwuchs verdient echte Anerkennung und Unterstützung. Viele Schüler freuten sich über unseren Besuch," freuten sich FJ-Landesobmann Michael Sommer und FPÖ Gmünd Bezirksobfrau LAbg. Anja Scherzer. Dabei wurden Hot Dogs und Kraftstoff-Drinks an Schüler verteilt.

„Anstatt unzählige Millionen für bildungsferne Massenzuwanderung auszugeben, wollen wir mit einer echten rot-weiß-roten Lehrlingsoffensive unsere Lehrlinge und Lehrbetriebe stärken und so den Fachkräftemangel sinnvoll und im eigenen Land bekämpfen. Wir brauchen keine importierte Ersatzlösung, sondern echte Unterstützung für unseren Nachwuchs“, erklärt FPÖ Niederösterreich Bildungssprecher LAbg. Helmut Fiedler die Bedeutung der Berufsschultour.

Zurück nach Schrems: „In den vielen Gesprächen zeigte sich einmal mehr, dass sich unsere Berufsschüler echte Wertschätzung und eine Aufwertung ihrer Ausbildung und ihres Berufes wünschen und vor allem verdienen. Dafür werden wir Freiheitliche uns mit aller Kraft einsetzen,“ betonte Anja Scherzer.

Die nächsten Stopps des blauen Foodtrucks: 14. September in St. Pölten, 16. September in Pöchlarn, 21. September in Waldegg sowie das Finale am 23. September in Neunkirchen.