LH Mikl-Leitner zum Ableben von Prof. Paul Gruber

St. Pölten (OTS) -

„Mit Prof. Paul Gruber verliert Niederösterreich einen herausragenden Agrarjournalisten und eine starke Stimme für unsere Bäuerinnen und Bauern. Er zeichnete sich durch große Sachkenntnis, Ruhe, Loyalität, Seriosität und Bescheidenheit aus. Mit seinem journalistischen Lebenswerk hat er bleibende Spuren in unserem Land hinterlassen. Unser tiefes Mitgefühl gilt seiner Familie und allen, die ihm nahestanden. Niederösterreich wird ihm stets ein ehrendes Andenken bewahren“, erklärt Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner anlässlich des Ablebens von Prof. Ing. Paul Gruber.

Gruber begann seine journalistische Tätigkeit 1966 beim „Österreichischen Bauernbündler“ und wechselte 1967 zum Niederösterreichischen Bauernbund. Von 1982 bis 2002 leitete er die heutige BauernZeitung als Chefredakteur. Darüber hinaus betreute er 52 Jahre lang den Bauernbundkalender des Niederösterreichischen Bauernbundes und prägte damit ein bedeutendes Zeitzeugnis der heimischen Landwirtschaft und der Geschichte des Bauernbundes. Im Jahr 2002 verlieh ihm das Land Niederösterreich für seine Verdienste das Goldene Ehrenzeichen.