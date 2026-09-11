KURIER ROMY 2026: Nominierungen bekanntgegeben – zahlreiche ORF-Stars stehen zur Wahl

Wien (OTS) -

Zum 36. Mal werden heuer die Publikumslieblinge aus Film und Fernsehen mit der begehrten KURIER ROMY ausgezeichnet. Die Nominierten 2026 wurden heute, am Freitag, dem 11. September, im Rahmen einer Pressekonferenz in der Hofburg mit KURIER-Geschäftsführer Richard Grasl, ORF-Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz, Georg Leyrer, KURIER-Ressortleiter Kultur und Medien und KURIER-ROMY-Juryvorsitzender, Viktoria Veider-Walser, Geschäftsführerin Kitzbühel Tourismus, und Markus Mörth, Direktor Filmfestival Kitzbühel, präsentiert. Damit startet auch das Voting für die KURIER ROMY 2026: Bis zum 13. Oktober um 12.00 Uhr entscheidet das Publikum via www.romy.at, wer in diesem Jahr mit einer der begehrtesten Auszeichnungen der deutschsprachigen Film- und TV-Branche ausgezeichnet wird. Zahlreiche ORF-Stars stehen zur Wahl.

Unter den anwesenden Nominierten waren u. a. Simone Stribl (nominiert in der Kategorie Information/Journalismus), Patrick Budgen (nominiert in der Kategorie „Aufgefallen“), Johann-Philipp Spiegelfeld (nominiert in der Kategorie „Show/Unterhaltung), Elke Winkens (nominiert in der Kategorie „Beliebteste Schauspielerin Film) sowie Mariam Hage, Erika Deutinger und Erika Mottl (nominiert in der Kategorie „Beliebteste Schauspielerin TV/Streaming)

Schauplatz der glanzvollen Gala ist am Freitag, dem 27. November, erneut Schloss Kaps in Kitzbühel. Durch den Galaabend führen erstmals Fanny Stapf und Giovanni Zarrella, die für eine abwechslungsreiche Mischung aus Information, Unterhaltung und großen Emotionen sorgen. Der ORF zeigt die Preisverleihung live-zeitversetzt um 21.20 Uhr in ORF 2 sowie auf ORF ON und begleitet den Event in seinen Programmen umfassend – u. a. führt Fanny Stapf am 30. November um 22.00 Uhr in ORF 1 in „Romy 2026 – Promis, Partys, Preise“ durch ein besonderes ROMY-Wochenende in Kitzbühel und zeigt die Höhepunkte rund um Österreichs begehrten Film- und Fernsehpreis. Der Streifzug reicht von der Verleihung der ROMY-Branchenpreise über das Filmfest Kitzbühel bis hin zur glamourösen 36. ROMY-Gala.

Die erneute Kooperation mit dem Filmfestival Kitzbühel, das heuer von 24. bis 28. November 2026 stattfindet, setzt einen weiteren Höhepunkt für die österreichische und internationale Filmbranche. Das Festival bietet außergewöhnlichen filmischen Handschriften und aufstrebenden Talenten eine wichtige Bühne. Die herausragenden Filme des Festivals werden – wie bereits im Vorjahr – im Rahmen des KURIER-Branchenfestes in Kitzbühel ausgezeichnet.

Kurier-Geschäftsführer Richard Grasl: „Die KURIER ROMY ist Zeichen dafür, welche Film- und TV-Persönlichkeiten die Menschen im deutschsprachigen Raum besonders bewegen. Gerade in einer Zeit, in der sich die Medien- und Unterhaltungslandschaft rasant verändert, ist es uns wichtig, herausragende Leistungen vor und hinter der Kamera sichtbar zu machen und gemeinsam mit dem Publikum zu würdigen. Wir freuen uns sehr, die Gewinnerinnen und Gewinner auch heuer wieder im exklusiven Ambiente der ‚KURIER ROMY Hall‘ zu feiern und auszuzeichnen. Unser besonderer Dank gilt daher auch unseren Sponsoren, durch die es möglich wird, ein Event in dieser Dimension auf die Beine zu stellen und umzusetzen.“

ORF-Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz: „Die ROMY steht für die Vielfalt, Innovationskraft und Qualität der österreichischen Film-, Fernseh- und Medienbranche. Als wichtige Branchenplattform schafft sie Sichtbarkeit für kreative Exzellenz vor und hinter der Kamera, stärkt damit den heimischen Kreativstandort und unterstreicht zugleich die enge und erfolgreiche Zusammenarbeit im deutschsprachigen Raum. Mit dem Publikumsvoting wird diese Leistung auch unmittelbar dort bewertet, wo sie ihre größte Wirkung entfaltet: bei den Menschen, die diese Inhalte täglich begleiten.“

Start für Publikumsvoting: Zahlreiche ORF-Stars bzw. Stars von ORF-(Ko-)Produktionen unter den Nominierten

Die Publikumspreise werden 2026 in acht Kategorien vergeben (Beliebteste Schauspielerin TV/Streaming, Beliebtester Schauspieler TV/Streaming, Beliebteste Schauspielerin Film, Beliebtester Schauspieler Film, Information/Journalismus, Aufgefallen, Show/Unterhaltung und Sport-TV-Moment des Jahres). Bis zum 13. Oktober kann via www.romy.at abgestimmt werden. Alles Infos zu den nominierten ORF-Stars gibt es unter https://tv.ORF.at/romy.

Heuer sind auf der Liste für die Publikums-ROMY 22 Nominierungen für ORF-Stars bzw. Stars von ORF-(Ko-)Produktionen zu finden:

Als „Beliebteste Schauspielerin TV/Streaming“ stehen Julia Edtmeier („Weber und Breitfuß“), Mariam Hage („Die Fälle der Gerti B.“), Erika Deutinger, Linde Prelog & Erika Mottl („Eierkratzkomplott“) und Angelika Niedetzky („Soko Linz“) zur Wahl.

Auf eine ROMY in der Kategorie „Beliebtester Schauspieler TV/Streaming“ hoffen dürfen u. a. Simon Morzé („Landkrimi: Schnee von gestern“), Maximilian Brückner („Kommissar Rex“) und Gerhard Liebmann (u. a. „Spuren des Bösen“).

Léa Seydoux („Gentle Monster“), Sandra Hüller („Rose“; „Ingeborg Bachmann – Jemand, der einmal ich war“), Valerie Pachner („Vier minus drei“) und Elke Winkens („How to be Normal and the Oddness of the Other World“) sind in der Kategorie „Beliebteste Schauspielerin Film“ vertreten.

Robert Stadlober („Vier minus drei“) geht neben anderen in der Kategorie „Beliebtester Schauspieler Film“ ins Rennen.

Simone Stribl (u. a. ORF-„Sommergespräche“; „ZIB“; „Pressestunde“) und Stefan Lenglinger („ZIB“, „ZIB Talk“ und „ZIB erklärt“) sind in der Kategorie „Information/Journalismus“ unter den Nominierten.

Melissa Naschenweng („Herzklang“), Mirjam Weichselbraun („Universum – Die Show“), Philipp Hansa, Gabi Hiller & Paul Pizzera (Ö3-Podcast „Hawi D’Ehre“) und Patrick Budgen („Hinter den Schlagzeilen“) stehen neben anderen in der neuen Kategorie „Aufgefallen“ zur Wahl.

Und im Bereich „Show/Unterhaltung“ dürfen sich u. a. Barbara Schöneberger & Hans Sigl („Starnacht am Wörthersee“), Johann-Philipp Spiegelfeld („Herrschaftszeiten! – Johann-Philipps Schlossbesuche“) und Eva Pölzl („Guten Morgen Österreich“) über eine Nominierung freuen.

Als „Sport-TV-Moment des Jahres“ ist u. a. Daniel Warmuth für seinen „Bist du deppat“-Jubel bei der Fußball-WM 2026 nominiert.

Ebenso im ORF zu sehen waren zwei – ebenfalls nominierte – Sport-Momente: als Janine Flock beim Skeleton Olympisches Gold holte und Marko Arnautovićs vielbeachteter WM-Qualifikations-Feiertags-Sager in Richtung Bundespräsident. Außerdem im ORF lief der Frankfurter „Tatort: Fackel“, wo Edin Hasanović als „Beliebtester Schauspieler TV/Streaming nominiert ist.